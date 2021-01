Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Verbraucherpreise in China im November leicht gestiegen

Chinas Verbraucherpreisindex ist im Dezember wegen höherer Nahrungsmittelpreise nach dem überraschenden Rückgang im Vormonat gestiegen. Der Index kletterte um 0,2 Prozent im Jahresvergleich, wie das nationale Statistikbüro mitteilte. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet. Im Vormonat waren die Preise noch um 0,5 Prozent gesunken. Die Lebensmittelpreise stiegen im Dezember den weiteren Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent, nachdem im Vormonat noch ein Rückgang von 2,0 Prozent verzeichnet wurde.

Knapp 12.500 Corona-Neuinfektionen in Deutschland verzeichnet

In Deutschland sind binnen eines Tages knapp 12.500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 12.497 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland seit Pandemie-Beginn stieg damit auf 1.921.024. Nach Angaben des RKI wurden zudem 343 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gezählt.

Ausgesetzte Antragspflicht drückt Insolvenzen im Oktober

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland bleibt wegen der ausgesetzten Antragspflicht niedrig. Im Oktober meldeten die deutschen Amtsgerichte 1.084 Unternehmensinsolvenzen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 31,9 Prozent weniger als im Oktober des Vorjahres. Die wirtschaftliche Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise spiegelt sich somit bislang nicht in einem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen wider.

Deutschland auf tiefstem Stand im Länderindex Familienunternehmen

Deutschland fällt im internationalen Standortwettbewerb laut einer Studie der Familienunternehmen immer weiter zurück. Im aktuellen Standortvergleich von 21 Industrienationen sei Deutschland im Vergleich zu 2018 um drei Plätze auf Rang 17 abgerutscht und markiere damit die schlechteste Position in der Geschichte des "Länderindex Familienunternehmen", teilte die Stiftung Familienunternehmen mit. Auf den Spitzenplätzen liegen demnach die USA, Großbritannien und die Niederlande.

Zahl neuer Asylbewerber 2020 erneut deutlich gesunken

Die Zahl neuer Asylbewerber in Deutschland ist weiter rückläufig. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wurden im vergangenen Jahr rund 76.000 Asylerstanträge gestellt - 31,5 Prozent oder rund 35.000 weniger als 2019. Die hauptsächlichen Herkunftsländer waren 2020 Syrien, Afghanistan, Irak und die Türkei. Zusätzlich wurden nach Angaben des Innenministeriums rund 26.500 Asylerstanträge für in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr gestellt, sowie rund 19.500 Asylfolgeanträge. Insgesamt gab es demnach rund 122.000 Anträge.

Ansteckendere Variante des Coronavirus nun auch in Russland entdeckt

Die neue und offenbar deutlich ansteckendere Form des Coronavirus, die sich zuletzt vor allem in England ausgebreitet hat, ist nun erstmals auch in Russland festgestellt worden. Bei einem aus Großbritannien zurückgekehrten Reisenden wurde das Virus in dieser Mutationsform festgestellt, wie die Chefin der Gesundheitsschutzbehörde Rospotrebnadsor, Anna Popowa, im staatlichen Fernsehen sagte. Sie machte keine näheren Angaben zu dem Fall.

Indien startet in einer Woche Massenimpfungen gegen Coronavirus

Indien beginnt am kommenden Samstag mit Massenimpfungen gegen das neuartige Coronavirus. Bis Ende Juli sollten insgesamt 300 Millionen Menschen das Vakzin kostenlos erhalten, teilte Regierungschef Narendra Modi mit. In Indien leben 1,3 Milliarden Menschen. Vor einer Woche hatten die indischen Behörden zwei Corona-Impfstoffen eine Notfallzulassung erteilt. Das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca und der Impfstoff des indischen Unternehmens Bharat Biotech wurden für den "eingeschränkten Gebrauch" zugelassen.

US-Demokraten forcieren Bestrebungen zur vorzeitigen Entmachtung Trumps

Nach der Randale im Kapitol wollen die US-Demokraten zu Wochenbeginn ihre Bestrebungen zur vorzeitigen Entmachtung von Präsident Donald Trump forcieren. Am Montag oder Dienstag soll das Repräsentantenhaus über eine Resolution abstimmen, die Vizepräsident Mike Pence zur Absetzung Trumps auffordert. Kommt Pence dem nicht nach, soll die Kongresskammer unverzüglich ein parlamentarisches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auf den Weg bringen, wie die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ankündigte.

Schwarzenegger vergleicht Sturm auf Kapitol mit Reichspogromnacht

Der frühere kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat die Erstürmung des US-Kapitols durch randalierende Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump mit der Reichspogromnacht von 1938 verglichen. "Mittwoch war der Tag des zerbrochenen Glases hier in den USA", sagte Schwarzenegger in einer über den Onlinedienst Twitter verbreiteten Videobotschaft.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez -0,1% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez +3,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez PROG: -0,1% gg Vm, +3,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Dez +0,4% gg Vm, +1,4% gg Vj

January 11, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)