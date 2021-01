Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Rund 12.800 Corona-Neuinfektionen in Deutschland verzeichnet

In Deutschland sind binnen eines Tages rund 12.800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 12.802 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland seit Pandemie-Beginn stieg damit auf 1.933.826. Nach den Angaben des RKI wurden zudem 891 Todesfälle durch die Pandemie innerhalb von 24 Stunden gezählt.

WHO: Herdenimmunität gegen Coronavirus dieses Jahr nicht erreichbar

Trotz des Starts der Corona-Impfkampagnen in zahlreichen Ländern rechnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht damit, dass in diesem Jahr in einzelnen Staaten ein weitgehender Schutz gegen das Virus durch die sogenannte Herdenimmunität erreicht wird. "Wir werden 2021 nicht irgendwelche Stufen von Bevölkerungsimmunität oder Herdenimmunität erreichen", sagte die WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan in einem virtuellen Pressebriefing.

Ziemiak attackiert Koalitionspartner SPD und Kanzlerkandidat Scholz

Kurz vor dem Führungswechsel bei der CDU hat Generalsekretär Paul Ziemiak mit scharfer Kritik am Koalitionspartner SPD einen Vorgeschmack auf den Bundestagswahlkampf gegeben. Die CDU wolle im Wahlkampf um enttäuschte SPD-Stammwähler werben und biete der Industriearbeiterschaft "eine politische Heimat", sagte Ziemiak in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Die SPD sei "so weit links, dass sie nicht mehr in der Mitte stattfindet". Den Grünen warf Ziemiak vor, "Steigbügelhalter" einer Links-Regierung sein zu wollen.

EZB-Ökonomen: Steigende Inflationserwartungen können Konsum stützen

Verbraucher erhöhen nach Erkenntnissen von Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) ihren Konsum, wenn sie mit einer steigenden Inflation rechnen. Wie sie in einem von der EZB veröffentlichten Papier schreiben, deutet das darauf hin, dass steigende Inflationserwartungen der Konsumenten einen Beitrag zur Stabilisierung einer Volkswirtschaft leisten - vor allem, wenn der Leitzins seine Untergrenze erreicht hat. Das Papier enthält allerdings keinen Hinweis darauf, wie die EZB die Inflationserwartungen dieser Akteure beeinflussen könnte.

Streit um Corona-Konjunkturpläne: Italien droht Regierungskrise

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte steht am Dienstag eine Kabinettssitzung bevor, die das Land in eine Regierungskrise treiben könnte: Bei dem Treffen will Conte die Zustimmung der Minister für seine Pläne erhalten, dem von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Land mit Darlehen und Krediten über 200 Milliarden Euro auf die Beine zu helfen. Der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi hat bereits angekündigt, diese Pläne nicht zu unterstützen.

Bostic: Starke Erholung könnte Tür für Bond-Käufe-Senkung öffnen

Wenn die Wirtschaft der USA in diesem Jahr schnell wieder Tritt fasst, könnte die Notenbank nach Ansicht des Präsidenten der Atlanta Fed im weiteren Jahresverlauf damit beginnen, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Er sei offen für eine Reduzierung der monatlichen Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen im Wert von 120 Milliarden US-Dollar durch die Federal Reserve, wenn die Wirtschaft gut laufe, sagte Raphael Bostic am Montag nach einem virtuellen Auftritt zu Journalisten.

Pence will keine Absetzung Trumps durch Kabinett veranlassen

In den Bestrebungen zur vorzeitigen Absetzung des abgewählten Präsidenten Donald Trump können die US-Demokraten nicht auf die Kooperation von Vizepräsident Mike Pence zählen. Pence, von dem die Demokraten nach der Randale von Trump-Anhängern im Kapitol die Entmachtung des Präsidenten mittels eines Zusatzartikels zur Verfassung verlangen, sandte am Montag Signale des Zusammenhalts mit Trump aus.

Kommissarischer US-Heimatschutzminister tritt zurück

Knapp anderthalb Wochen vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat der kommissarische US-Heimatschutzminister Chad Wolf seinen Rücktritt erklärt. Er gebe sein Amt mit Wirkung zum Montag um eine Minute vor Mitternacht (Ortszeit) ab, teilte Wolf in Washington mit. Der bisherige Minister begründete seine Entscheidung mit "kürzlichen Geschehnissen".

US-Außenministerium gibt versehentlich vorzeitiges Ausscheiden Trumps bekannt

Das US-Außenministerium hat am Montag versehentlich das vorzeitige Ausscheiden von Präsident Donald Trump aus dem Amt bekanntgegeben. "Die Amtszeit von Donald J. Trump ging am 11. Januar 2021 (...) zu Ende", hieß es auf der Website des Ministeriums in biografischen Angaben zu dem abgewählten Präsidenten. Die Falschangabe stand dort aber nur kurze Zeit. Die Seite mit der Trump-Biografie wurde dann heruntergenommen, Nutzer bekamen eine technische Fehlermeldung.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Dez 1,0% - CBS

Niederlande Inflationsrate Nov war 0,8% - CBS

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 1,878 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,55 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 1,878 Bill JPY; +29,0% gg Vj

