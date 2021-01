Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Corona-Toten in Deutschland auf neuem Höchststand

Die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer durch die Corona-Pandemie in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 1244 weitere Todesfälle gezählt, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte. Der bisherige Höchstwert war am vergangenen Freitag mit 1188 Verstorbenen erreicht worden. Laut den jüngsten Angaben des RKI stieg die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland seit Beginn der Pandemie auf 43.881.

Schwesig hält Spahns Impfversprechen für "schwierig"

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Zweifel an der Zusage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geäußert, allen Bürgern bis zum Sommer ein Impfangebot gegen das Coronavirus unterbreiten zu können. Solche Versprechungen seien "schwierig", da es keine Garantie gebe, "dass wirklich genügend Impfstoff da ist", sagte Schwesig im ZDF-Morgenmagazin. Der Landesregierung in Schwerin lägen dazu bis jetzt keine verlässlichen Informationen vor.

Scheuer erwägt Gutscheine für schnelles Internet in Randlagen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Haushalten mit schlechter Internetverbindung einen Gutschein für einen Satellitenanschluss zur Verfügung stellen. "Bundesweit könnten wir auf diese Weise über Nacht etwa 200.000 Haushalte mit schnellem Internet versorgen und ihnen so die digitale Teilhabe ermöglichen", sagte der CSU-Politiker den Funke-Zeitungen. Denn extrem langsames Internet wirke sich in der Corona-Pandemie "mit Blick auf Homeoffice oder Homeschooling besonders negativ aus".

Neuer Corona-Lockdown in Portugal ab Freitag

In Portugal tritt am Freitag ein erneuter Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft. Die harten Restriktionen sollen mindestens einen Monat lang gelten, wie Ministerpräsident Antonio Costa ankündigte. Alle gastronomischen Einrichtungen sowie sämtliche Geschäfte, die für die Versorgung der Bürger nicht von wesentlicher Bedeutung sind, müssen geschlossen bleiben. Im Unterschied zum Lockdown vom Frühjahr in Portugal bleiben die Schulen jedoch geöffnet.

Niederländische Regierung durch Skandal in Steuerverwaltung in Gefahr

Die Regierung des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte ist laut Medienberichten durch einen Skandal in der Steuerverwaltung in ihrem Fortbestand gefährdet. Am Freitag werde die Mitte-Rechts-Regierung darüber entscheiden, ob sie zurücktritt oder nicht, berichteten übereinstimmend mehrere niederländische Medien. Die vier Parteien der Koalition schließen nach Informationen des öffentlichen Fernsehsenders NOT ein Ende ihrer Regierung nicht aus.

WHO ruft wegen Virus-Mutationen Notfallkomitee für Donnerstag zusammen

Angesichts der raschen Ausbreitung von deutlich ansteckenderen Varianten des Coronavirus zieht das Notfallkomitee der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seine nächste Sitzung um zwei Wochen vor. Das Gremium werde bereits am Donnerstag zusammenkommen, um über die aktuelle Entwicklung zu beraten, teilte die WHO in Genf mit.

WHO-Mission zur Erkundung der Corona-Ursprünge in Wuhan eingetroffen

Nach tagelanger Verzögerung ist ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der chinesischen Stadt Wuhan eingetroffen, um die Ursprünge des neuartigen Coronavirus zu erforschen. Aufnahmen des staatlichen chinesischen Fernsehsenders CGTN zeigten, wie die aus Singapur kommende Maschine mit den WHO-Experten in Wuhan landete.

Chinas Exporte steigen 2020 auf ein neues Rekordhoch

China hat im vergangenen Jahr einen Exportrekord erzielt. Das Land dürfte 2020 als einzige Wirtschaftsmacht Wachstum verzeichnet haben. Die chinesischen Exporte stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent auf einen historischen Höchststand, wie Daten der Zollbehörde zeigten. Die Importe fielen um 1,1 Prozent, was zu einem Jahreshandelsüberschuss von 535,03 Milliarden US-Dollar führte.

Zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet

Historisches Votum im US-Repräsentantenhaus: Eine Woche nach der Erstürmung des Kapitols hat die Kongresskammer ein Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten Präsidenten Donald Trump eingeleitet. Trump ist damit der erste Präsident der US-Geschichte, gegen den zwei solche Verfahren eingeleitet wurden. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, bezeichnete Trump als "eindeutige und gegenwärtige Gefahr für die Nation, die wir alle lieben".

Mehr als zehn Millionen Menschen in den USA gegen Corona geimpft

In den USA sind seit dem Start der Impfkampagne mehr als zehn Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Wie die Gesundheitsbehörde CDC mitteilte, wurden rund 10,3 Millionen Dosen der Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht. Damit erhielten rund 3,1 Prozent aller 330 Millionen Menschen in den USA bislang ihre erste Impfdosis. Insgesamt wurden den Angaben zufolge rund 29,4 Millionen Dosen der beiden Impfstoffe an die Bundesstaaten verteilt.

Brainard: US-Wirtschaft wird noch für einige Zeit unterstützt

Die Fed-Gouverneurin Lael Brainard geht davon aus, dass die US-Notenbank die Erholung der Wirtschaft noch für einige Zeit mit aggressiven geldpolitischen Maßnahmen unterstützen wird. "Wir sind fest entschlossen, unsere Ziele für maximale Beschäftigung und durchschnittliche Inflation zu erreichen" und "es ist zu früh zu sagen, wie lange es dauern wird", um das zu schaffen, sagte Brainard laut Redetext bei der Canadian Association for Business Economics.

US-Haushaltsdefizit steigt im ersten Quartal um 61 Prozent

Das US-Haushaltsdefizit hat sich im ersten Quartal des neuen Fiskaljahres wegen Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie deutlich ausgeweitet. Wie das Finanzministerium mitteilte, belief sich das Defizit im Zeitraum von Oktober bis Dezember auf 573 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

US-Notenbank: Moderates Wachstum in den meisten Distrikten

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge zuletzt coronabedingt nur moderat gewachsen. Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervorgeht, variierte die Entwicklung zwischen den Bezirken der Fed. So hätten zwei Distrikte kaum oder keine Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität gemeldet, während zwei weitere einen Rückgang verzeichneten. Die Aussichten auf Corona-Impfstoffe hätten zwar Optimismus für 2021 geschürt, es gebe angesichts der wieder ansteigenden Fallzahlen aber Sorgen bei den Unternehmen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Nov +1,5% (PROG: -6,5%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Nov -11,3% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)