Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Gipfel warnt wegen mutierter Corona-Erreger vor nicht notwendigen Reisen

Zur Eindämmung neuer Varianten des Coronavirus sind Einschränkungen der Reisefreiheit in der EU nicht mehr ausgeschlossen. "Von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen sollte dringend abgeraten werden, sowohl innerhalb eines Landes als auch grenzüberschreitend", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einen Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Die Grenzen sollen demnach aber grundsätzlich offen bleiben.

Immer mehr Menschen empfinden Corona-Auflagen als Belastung

Die Zahl derer, die die Corona-Auflagen als belastend empfinden, hat laut dem aktuellen Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin zugenommen. 49 Prozent nehmen demnach die in Deutschland geltenden Einschränkungen als sehr starke oder starke Belastung wahr. 42 Prozent bezeichnen ihre persönliche Belastung durch die bestehenden Auflagen als weniger stark. Nur 9 Prozent fühlen sich durch die Einschränkungen aktuell gar nicht belastet.

Lambrecht grundsätzlich für Aufhebung von Corona-Restriktionen für Geimpfte

Nach Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) für die Aufhebung von Corona-Restriktionen für geimpfte Bürger ausgesprochen. Als Voraussetzung nannte sie in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland allerdings einen gesicherten wissenschaftlichen Nachweis, dass Geimpfte das Virus nicht übertragen können. Die SPD-Politikerin betonte, dass es sich bei der möglichen Aufhebung von Corona-Einschränkungen für Geimpfte nicht um die Gewährung von "Privilegien", sondern "die Rücknahme von Grundrechtsbeschränkungen" handle.

Frankreich verlangt ab Sonntag Corona-PCR-Tests von Reisenden aus EU-Staaten

Frankreich verlangt von Reisenden aus anderen EU-Staaten ab Sonntag die Vorlage eines negativen Corona-PCR-Tests. Diese Art von Test muss innerhalb von 72 Stunden vor der Abreise gemacht worden sein, wie das Amt von Präsident Emmanuel Macron mitteilte. Macron habe seine EU-Kollegen bei dem Video-Gipfel über die Neuregelung unterrichtet. Die Verpflichtung zu dem PCR-Test gilt den Angaben zufolge für alle Reisen nach Frankreich, nicht "essenziell" sind. Ausnahmen gelten unter anderem für Berufspendler, die in Frankreich arbeiten, aber nicht dort wohnen.

Deutsche Bank: EZB mit leicht hawkisher Botschaft

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Märkten aus Sicht der Deutschen Bank mit der leichten Änderung ihres geldpolitischen Beschlusstextes eine hawkishe Botschaft zukommen lassen. "Wenn mit Ankäufen, die den Gesamtumfang des PEPP über den Zeithorizont der Nettoankäufe hinweg nicht voll ausschöpfen, günstige Finanzierungsbedingungen aufrechterhalten werden können, muss dieser Gesamtumfang nicht vollständig genutzt werden", heißt der Satz, der sich im Dezember in den Einleitenden Bemerkungen von Präsidentin Christine Lagarde gefunden hatte. Laut Deutscher Bank hat die Aussage "Wir können auch früher aufhören" damit mehr Gewicht erhalten.

Biden: USA verlangen von Einreisenden künftig Corona-Quarantäne

Reisende in die USA müssen sich wegen der Corona-Pandemie künftig nach ihrer Ankunft in Quarantäne begeben. Das kündigte der neue US-Präsident Joe Biden an. "Jeder, der aus einem anderen Land in die USA fliegt, wird sich testen lassen müssen, bevor er das Flugzeug besteigt, und sich in Quarantäne begeben müssen, wenn er in den USA ankommt."

Fed: Alle zwölf Regionalbankpräsidenten für neue Amtszeit nominiert

Alle zwölf Regionenchefs der US-Notenbank können weitermachen. Wie die Federal Reserve mitteilte, wurden sie samt ihrer Stellvertreter für fünfjährige Amtszeiten neu nominiert. Dieser meist wenig beachtete Renominierungsprozess findet alle fünf Jahre statt. Er wird von den regionalen Boards und dem Fed-Board in Washington umgesetzt. Fed-Gouverneurin Lael Brainard überwachte dieses Mal den Prozess. Im vergangenen Jahr war es Jerome Powell, der 2018 Chairman wurde.

USA streben Verlängerung von New-Start-Abkommen mit Russland an

Die US-Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden strebt in den Verhandlungen mit Russland über den in Kürze auslaufenden Abrüstungsvertrag New Start eine Verlängerung um fünf Jahre an. Die USA beabsichtigten eine entsprechende Ausweitung des letzten atomaren Abrüstungsabkommens zwischen den beiden Ländern, sagte Bidens Sprecherin Jen Psaki in Washington. Der Vertrag läuft nach jetzigem Stand am 5. Februar aus, bisher gibt es keine Einigung über eine Fortsetzung.

Japan dementiert Bericht über Absage der Olympiade

Die japanische Regierung hat einen Pressebericht zurückgewiesen, wonach die im Sommer in Tokio geplante Olympiade abgesagt werden soll. "Da ist nichts dran an dem Bericht", sagte Regierungssprecher Manabu Sakai. Die Times of London hatte mit Verweis auf Regierungsquellen geschrieben, die Spiele müssten wegen der Pandemie ausfallen, und Japan wolle sich stattdessen um die Austragung im Jahr 2032 bewerben.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz Dez +0,3% gg Vm; +2,9% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Dez PROG: +1,5% gg Vm; +4,5% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Dez +0,4% gg Vm; +6,4% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Jan -28 (Dez: -26)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: -28

Japan/Kernverbraucherpreise Dez -1,0% (PROG: -1,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Dez -1,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Dez -0,1% gg Vm

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +0,5% (PROGNOSE: +0,5%) gg Vorquartal

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +1,4% (PROGNOSE: +1,4%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Dez -1,4% (PROG: -1,6%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Dez +0,5% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)