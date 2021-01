Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Südkoreas Wirtschaft schrumpft 2020 um 1,0 Prozent

Südkoreas Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 1,0 Prozent geschrumpft, das ist die schlechteste Entwicklung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die Erholung verlor im Schlussquartal nach dem Wiederauftreten von Coronavirus-Fällen an Schwung. Eine striktere soziale Distanzierung soll nun helfen, die Pandemie einzudämmen, belastet aber auch die Geschäftsaktivitäten und die Verbraucherausgaben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Zeitraum Oktober bis Dezember gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozent zu.

Walter-Borjans verteidigt Nord Stream 2 trotz Nawalny-Inhaftierung

Der SPD-Spitze hat sich hinter die Strategie der Bundesregierung gestellt, die den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 trotz der jüngsten Entwicklung in Russland verteidigt. Mit Blick auf das brutale Vorgehen der russischen Regierung gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und die Übergriffe von Polizisten gegen Demonstranten dürfe man nicht zur Tagesordnung übergehen, sagte Parteichef Norbert Walter-Borjans der Rheinischen Post. Europa müsse gemeinsam ein deutliches Stopp-Signal gegen die Übergriffe setzen. "Sanktionen sollten jedoch den Täter treffen. Sich damit ins eigene Fleisch zu schneiden, ist keine Lösung."

Italiens Regierungschef Conte kündigt Rücktritt an

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will am Dienstag zurücktreten. Conte habe für 09.00 Uhr eine Kabinettssitzung angesetzt, auf der er verkünden werde, bei Präsident Sergio Mattarella seinen Rücktritt einzureichen, teilte das Büro des Regierungschefs in Rom mit. Italienischen Medienberichten zufolge will Conte sich nach der wochenlangen Regierungskrise mit diesem Schritt das Mandat für eine neue Regierung sichern.

Schwere Ausschreitungen in den Niederlanden am zweiten Abend in Folge

In mehreren niederländischen Städten ist es am zweiten Abend in Folge zu schweren Ausschreitungen wegen der nächtlichen Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie gekommen. In den Großstädten Amsterdam und Rotterdam sowie in anderen Orten ging die Polizei gewaltsam gegen Randalierer vor. Bis zum späten Abend wurden insgesamt mehr als 70 Menschen festgenommen, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS meldete.

Kaja Kallas wird Estlands erste Ministerpräsidentin

Die bisherige estnische Oppositionsführerin Kaja Kallas wird die erste Ministerpräsidentin in dem baltischen Staat. Ihre Koalitionsregierung erhielt bei dem Vertrauensvotum die Unterstützung der Mehrheit der Abgeordneten. Kallas, die am Dienstag vereidigt wird, versprach nach ihrer Nominierung einen harten Lockdown für das Land möglichst zu vermeiden.

Merkel und Biden vereinbaren Zusammenarbeit bei internationalen Themen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der neue US-Präsident Joe Biden haben ihre Zusammenarbeit bei der Bewältigung internationaler Aufgaben wie dem Kampf gegen die Corona-Pandemie verabredet. In ihrem ersten Gespräch mit Biden seit dessen Amtsantritt habe Merkel diesem Deutschlands Bereitschaft zugesichert, gemeinsam mit den europäischen und internationalen Partnern bei solchen Aufgaben "Verantwortung zu übernehmen", wie Merkel-Sprecher Steffen Seibert mitteilte.

US-Senat bestätigt Ernennung von neuer Finanzministerin Yellen

Der US-Senat hat die Ernennung der früheren Notenbankchefin Janet Yellen zur Finanzministerin bestätigt. Die Kongresskammer stimmte in Washington der Ernennung der 74-Jährigen durch den neuen Präsidenten Joe Biden zu. Yellen ist die erste Frau der US-Geschichte, welche das Finanzministerium leiten wird. Sie wird in dem Amt gegen die von der Corona-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise ankämpfen müssen.

Anklage für neuen Impeachment-Prozess gegen Trump im Senat eingereicht

Der US-Kongress hat einen weiteren Schritt hin zum nachträglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump vollzogen: Am Montag reichten Vertreter des Repräsentantenhauses formell im Senat die Anklageschrift gegen den Republikaner wegen "Anstiftung zum Aufruhr" Washington ein. Der Prozess soll dort in zwei Wochen beginnen. Bei einem Schuldspruch könnte die Kammer Trump verbieten, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren.

US-Justizministerium leitet interne Untersuchung zu möglichen Trump-Plänen ein

Das US-Justizministerium leitet eine interne Untersuchung zu möglichen Plänen des früheren Präsidenten Donald Trump ein, im Streit um seine Abwahl den damaligen Justizminister zu entlassen. Der Generalinspekteur des Ministeriums, Michael Horowitz, erklärte, geprüft werde, ob derzeitige oder frühere Ministeriumsverantwortliche an einem "unangemessenen Versuch" beteiligt gewesen seien, "den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu verändern".

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Dez +7.000

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Nov +202.000, Quote 5,0%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Nov +3,6%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Nov PROGNOSE: +3,1%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Okt bestätigt mit +2,8%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Nov +3,6%

