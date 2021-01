Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI meldet 14.022 Corona-Neuinfektionen

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 14.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 14.022 (Vorwoche: 17.862) Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.192.850. Nach Angaben des RKI wurden zudem 839 (859) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 55.752. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter zurück und lag am Freitag bei 94,4 (115,3).

Steuereinnahmen sinken zum Jahresende weniger stark

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im Dezember angesichts der Corona-Pandemie gesunken, allerdings in deutlich geringerem Ausmaß als in den Monaten zuvor. Im Dezember nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent ab und damit stärker als im Vormonat, wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekanntgab. Im November waren sie noch um 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken, im Oktober um 8,8 Prozent und im September um 12,8 Prozent.

Deutsche Importpreise steigen im Dezember schwächer als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im Dezember schwächer gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhte sich der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 1,0 Prozent prognostiziert.

Frankreichs BIP sinkt im vierten Quartal weniger als erwartet

Die französische Wirtschaft hat zum Jahresende eine weitere Schrumpfung aufgrund der Verschärfung der Corona-Restriktionen erlitten. Allerdings war der Rückschlag geringer als befürchtet. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone schrumpfte im vierten Quartal um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Insee meldete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Minus von 4,1 Prozent erwartet. I

Österreichs BIP schrumpft im vierten Quartal wegen Lockdown

Die österreichische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2020 wegen des erneuten Lockdown einen heftigen Rückschlag erlitten. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 4,3 Prozent (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe) gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal hatte sich das BIP noch um 12,0 Prozent von dem ersten Lockdown erholt.

Kandidaten für den Bundestag können in diesem Jahr per Briefwahl gekürt werden

Die Kandidaten für den Bundestag können in diesem Jahr per Briefwahl gekürt werden. Das Parlament verabschiedete eine Rechtsverordnung, die es zudem ermöglicht, die eigentlich vorgeschriebenen Wahlversammlungen ganz oder teilweise als Videokonferenz abzuhalten. Die Schlussabstimmung soll dann aber schriftlich erfolgen. Über die Verordnung wurde am Donnerstagabend namentlich abgestimmt. 358 Abgeordnete stimmten dafür, 84 dagegen. 170 Parlamentarier enthielten sich.

WHO-Experten treffen Behördenmitarbeiter in Wuhan

Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan im Rahmen ihrer Untersuchungen zu den Ursprüngen der Corona-Pandemie mit Behördenvertretern zusammengetroffen. Zum Verlauf dieser Gespräche am Freitag wurde zunächst nichts bekannt. Anschließend wollte das WHO-Team erstmals von der Ausbreitung des Erregers betroffene Orte besuchen und mit Wissenschaftlern, Einsatzkräften und früheren Patienten sprechen.

Trump empfängt in Florida Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus

Rund eine Woche nach seinem Abgang aus dem Weißen Haus hat der frühere US-Präsident Donald Trump den Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus getroffen. Der Ex-Staatschef empfing Kevin McCarthy in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida, wie Trump mitteilen ließ. In einer Erklärung war von einem "sehr guten und herzlichen" Treffen die Rede. Die Erstürmung des Kapitols durch radikale Trump-Anhänger am 6. Januar wurde nicht erwähnt.

Neue US-Regierung wirft Taliban Verstöße gegen Friedensabkommen vor

Die neue US-Regierung hat den radikalislamischen Taliban vorgeworfen, gegen das im Februar 2020 geschlossene Friedensabkommen mit den Vereinigten Staaten zu verstoßen. Die Gruppierung halte sich nicht an die Verpflichtungen, ihre Gewaltakte zu reduzieren und ihre Verbindungen zum Extremistennetzwerk Al-Kaida zu kappen, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby.

US-Regierung "empört" über pakistanischen Gerichtsentscheid zu Mordfall Pearl

Die US-Regierung hat "empört" auf die Entscheidung des Obersten Gerichts in Pakistan zugunsten des Hauptverdächtigen im Mordfall des US-Journalisten Daniel Pearl reagiert. Die Bestätigung des Freispruchs des gebürtigen Briten Ahmed Omar Saeed Sheikh sei ein "Affront für Terrorismusopfer überall", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Sie forderte die pakistanische Regierung auf, ihre "juristischen Optionen" in dem Fall zu prüfen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Dez +23,0% gg Vm; +3,7% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Dez PROGNOSE +20,0% gg Vm; +3,0% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Nov rev -18,0% (vorl: -18,9%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Dez -1,6% (PROG: -1,5%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Okt-Dez +6,2% gg Vq

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Jan -0,4% (PROG: -0,7%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Jan -0,5% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Jan +0,5% gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Dez 2,9% (PROG: 3,0%)

Südkorea Index Frühindikatoren Dez 103,0 (Nov: 102,5)

