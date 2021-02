Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel hält an Impfversprechen bis Ende des Sommers fest

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält auch nach dem Impfgipfel an ihrem Versprechen fest, bis Ende des Sommers jedem Bürger in Deutschland ein Impfangebot machen zu können. Sie zeigte sich zudem zurückhaltend über die Frage nach möglichen Lockerungen der Corona-Beschränkungen, wie sie etwa in Italien bereits der Fall und in Österreich ab dem 8. Februar geplant sind. Über den Lockdown würden Bund und Länder wohl am 10. Februar beraten, sagte Merkel

Spahn sieht noch "harte Wochen der Knappheit" bei Impfstoff

In Deutschland wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch in den kommenden Wochen noch eine deutliche Unterversorgung mit Impfdosen gegen das Coronavirus geben. Beim Impfgipfel sei klar geworden, dass es im ersten Quartal und bis in den April hinein "noch harte Wochen der Knappheit" geben werde, sagte Spahn in den ARD-Tagesthemen. Erst im Verlauf des zweiten Quartals werde dann "nennenswert mehr Impfstoff" zur Verfügung stehen.

Städte- und Gemeindebund begrüßt Ergebnisse des Impfgipfels

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Ergebnisse des Impfgipfels zur Corona-Pandemie begrüßt. Es sei ein "positives Signal", dass bis Ende des Sommers allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden könne, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch sei es gut, dass die Pharmaunternehmen signalisiert hätten, ihre Zusammenarbeit bei der Produktion der Vakzine gegen das Coronavirus auszuweiten.

RKI meldet mehr als 6.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 6.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 6.114 (Vorwoche: 6.400) Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.228.085. Nach Angaben des RKI wurden zudem 861 Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt.

Österreich lockert Corona-Maßnahmen ab 8. Februar

Die österreichische Regierung hat eine Lockerung der seit dem 26. Dezember geltenden Corona-Maßnahmen angekündigt. Von der angestrebten Sieben-Tage-Inzidenz von maximal 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sei das Land zwar weit entfernt, jedoch müsse er auch andere Aspekte berücksichtigen, sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz. Ab dem 8. Februar sollen Schulen, Museen und Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Erdogan deutet Pläne für neue Verfassung an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Pläne für eine neue Verfassung angedeutet. "Es ist klar, dass die Quelle der Probleme der Türkei darin liegt, dass ihre Verfassungen immer von Putschisten geschrieben wurden", sagte Erdogan auf einer Pressekonferenz nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Beobachtern zufolge könnte Erdogan auf diese Weise versuchen, über das Jahr 2028 hinaus im Amt zu bleiben.

Iran schlägt Vermittlung der EU im Atomstreit mit den USA vor

Der Iran hat sich für eine Vermittlung der EU im Streit um das internationale Atomabkommen ausgesprochen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell könnte eine zeitgleiche Rückkehr Washingtons und Teherans zu dem Abkommen koordinieren, sagte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif dem Sender CNN. Borrell könnte "die Maßnahmen, die von den USA ergriffen werden müssen, und die Maßnahmen, die vom Iran ergriffen werden müssen", darlegen.

Kashkari: US-Konjunktur hat noch langen Erholungsweg vor sich

Die US-Konjunktur hat noch einen langen Weg vor sich, bevor sie sich vollständig erholt hat, so Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis. Bis dahin sei weiterhin eine starke Unterstützung durch die US-Notenbank und die Regierung notwendig. "Der Schlüssel ist jetzt, dass die Fed den Fuß auf dem geldpolitischen Gaspedal hält", um der Wirtschaft zu helfen, die Corona-Pandemie zu überwinden", sagte Kashkari.

Biden und Republikaner finden keine Einigung bei Corona-Hilfen

Ein Treffen des neuen US-Präsidenten Joe Biden mit Senatoren der oppositionellen Republikaner zu neuen Hilfsmaßnahmen gegen die Corona-Krise hat keinen Durchbruch gebracht. Die Senatorin Susan Collins sprach nach dem zweistündigen Treffen im Weißen Haus zwar von einem "sehr guten Meinungsaustausch". Jedoch sei keine Einigung auf ein Hilfspaket erreicht worden. Nach Angaben der Senatorin soll es weitere Gespräche geben.

Senatschef der Republikaner distanziert sich von Verschwörungsideologin

Der Anführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat sich in scharfer Form von der Partei- und Parlamentskollegin Marjorie Taylor Greene distanziert, die als Anhängerin wilder Verschwörungstheorien viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. "Verrückte Lügen und Verschwörungstheorien" seien ein "Krebs für die Republikanische Partei", zitierte die Politik-Website The Hill ein Statement McConnells.

RBA verlängert Anleihenkaufprogramm - Leitzins weiter bei 0,10 Prozent

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen und wird unerwartet ihr Kaufprogramm für Staatsanleihen verlängern, wenn das derzeitige Programm im April ausläuft. Notenbankchef Philip Lowe, sagte, die wirtschaftliche Erholung Australiens sei "gut im Gange und stärker, als bisher erwartet". Dennoch werde die Wirtschaft noch einige Zeit mit erheblichen Kapazitätsreserven arbeiten, sagte er.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Jan -0,3% gg Vm; +6,4% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,3% gg Vm: +6,9% gg Vj

Brasilien Handelsbilanz Jan Defizit 1,1 Mrd USD (Dez: Defizit 42 Mio USD)

Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,6% (PROG: +0,1%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,8% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Jan +0,4% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

