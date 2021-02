Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 10.200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 10.237 (Vorwoche: 14.211) Ansteckungsfälle registriert. Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 666 (786) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt.

Bund und Länder verlängern Corona-Lockdown bis zum 7. März

Der Corona-Lockdown wird bis zum 7. März verlängert. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Mittwoch. Allerdings sollen die Bundesländer selbst über die Öffnung von Kindergärten und Schulen entscheiden. Friseure dürfen unter Hygieneauflagen bereits ab dem 1. März öffnen. Für Öffnungen im Einzelhandel müssen die Infektionen weiter deutlich fallen. Merkel betonte, dass der Rückgang der Corona-Infektionszahlen Grund zur Zufriedenheit gebe und zeige, dass die Beschränkungen im Corona-Lockdown Wirkung hätten.

Altmaier will Engpässe bei Impfstoff-Lieferketten beseitigen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat führenden Impfstoffherstellern seine Unterstützung angeboten, um Engpässe bei den Impfstoff-Lieferketten zu beseitigen. Das geht aus einem Schreiben des Ministers an die Vorstandsvorsitzenden von neun Impfstoffherstellern hervor, das den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Es gelte jetzt, "etwaige Schwachstellen und Engpässe bei den Lieferketten zur Impfstoffherstellung und Impfstoffproduktion frühzeitig zu erkennen, um Problemen vorzubeugen und gemeinsam an Lösungsoptionen zu arbeiten", schreibt Altmaier.

SPD-Chef Walter-Borjans nennt Absenken des Inzidenzwerts "unumgänglich"

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat die Absenkung der Sieben-Tage-Inzidenz auf 35 als "unumgänglich" bezeichnet. "Vor diesem Hintergrund sind die gefassten Beschlüsse eine verantwortungsbewusste Fortschreibung des eingeschlagenen Weges. Dabei wird die neue Herausforderung berücksichtigt, die sich durch veränderte, wesentlich infektiösere Varianten des Coronavirus ergibt. Infolgedessen ist die Absenkung des Grenzwertes für die Sieben-Tage-Inzidenz unumgänglich", sagte Walter-Borjans der Rheinischen Post.

KMK-Präsidentin Ernst begrüßt Öffnungsperspektiven für Schulen

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), hat die Öffnungsperspektiven für Schulen ausdrücklich begrüßt. "Die ersten, die von Lockerungen profitieren, sind Kinder und Jugendliche. Das ist ein gutes Ergebnis", sagte Ernst der Rheinischen Post nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwochabend. "Die Länder werden jetzt verantwortungsvoll bei den Grundschulen mit schrittweisen Öffnungen beginnen." Ebenso begrüße die KMK "die Prüfung, ob Erzieherinnen, Erzieher und Grundschullehrkräfte früher geimpft werden können", betonte Ernst.

Ärztevertretung Marburger Bund fordert Vorbereitung von 2. Impfkampagne

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat eine langfristigere Strategie der Corona-Politik und eine bessere Steuerung beim Impfen gefordert. "Wir fahren mit der Lockdown-Politik weiter auf Sicht, bei der Impfstoffproduktion ist das jedoch definitiv der falsche Ansatz: Hier müssen wir klotzen statt zu kleckern", sagte die Vorsitzende Susanne Johna der Rheinischen Post. "Das bezieht sich sowohl auf bereits verfügbare Impfstoffe als auch auf die dringend notwendige Anpassung der Impfstoffe an die neuen Mutanten. Wir müssen also während der ersten Impfkampagne bereits die zweite vorbereiten."

Powell signalisiert lockere Geldpolitik für längere Zeit

Die US-Notenbank wird die Wirtschaft nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell weiterhin mit niedrigen Zinsen und hohen Wertpapierkäufen unterstützen. Powell sagte laut vorab verbreitetem Text im Economic Club of New York, dass seiner Ansicht nach "eine geduldige, akkommodierende Geldpolitik" eine wichtiger Rolle dabei spielen werde, die Wirtschaft wieder in einen Zustand zu versetzen, in dem Arbeiter - insbesondere solche mit niedrigem Einkommen - Arbeit finden können. Das bedeutet, dass die Fed auf absehbare Zeit weder ihre Zinsen erhöhen, noch ihre Anleihekäufe zurückfahren wird.

US-Demokraten bezeichnen Trump als "Ober-Anstifter" der Kapitol-Erstürmung

Mit bislang unveröffentlichten Videoaufnahmen haben die Ankläger im Impeachment-Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump die dramatischen Stunden der Kapitol-Erstürmung nachgezeichnet - und den Republikaner als "Ober-Anstifter" der Gewalt angeprangert. Trump sei kein "unschuldiger Unbeteiligter" gewesen, sondern habe "eindeutig zu diesem Angriff angestiftet", sagte der demokratische Abgeordnete und Anklageführer Jamie Raskin im Senat. "Donald Trump hat seine Rolle als Oberbefehlshaber aufgegeben und ist zum Ober-Anstifter eines gefährlichen Aufruhrs geworden."

Biden telefoniert erstmals seit Amtsantritt mit Chinas Präsident Xi

US-Präsident Joe Biden hat in seinem ersten Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping seit seinem Amtsantritt die Menschenrechtslage in der Sonderverwaltungszone Hongkong und der Provinz Xinjiang angesprochen. Dabei habe Biden "seine grundsätzliche Besorgnis über Pekings einschränkende und unfaire Wirtschaftspraktiken, das harte Durchgreifen in Hongkong und die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang" unterstrichen, teilte das Weiße Haus mit. Auch das Verhalten Chinas im indopazifischen Raum habe Biden angesprochen.

Biden will Pentagon-Arbeitsgruppe China-Strategie prüfen lassen

Der neue US-Präsident Joe Biden wird nach Aussage von US-Beamten eine Überprüfung der Strategie des Pentagons gegenüber China ankündigen. Eine Arbeitsgruppe soll sich mit Schlüsselbereichen wie dem Fußabdruck des Militärs in Asien, Technologie, Intelligenz, der Rolle der Verbündeten und Partnerschaften sowie weiterer Aspekte befassen. Es wird erwartet, dass Biden dieses Vorhaben bei seinem ersten Besuch als Oberbefehlshaber im Pentagon ankündigt. Dort wird er sich mit Verteidigungsminister Lloyd Austin und anderen Spitzenbeamten treffen.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Januar +2,1% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Januar 0,0% gg Vorjahr

Niederlande Inflationsrate Jan 1,6% - CBS

Niederlande Inflationsrate Dez war 1,0% - CBS

Malaysia BIP 4Q -3,4% (PROG: -2,8%) gg Vorjahr

