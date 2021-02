Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank-Präsident Weidmann erwartet deutlichen Anstieg der Inflation

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann erwartet durch den Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz und die neue CO2-Steuer einen kräftigen Anstieg der Inflation in diesem Jahr. "Aus heutiger Sicht dürfte die Inflationsrate gemäß dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex in Deutschland zum Jahresende hin über drei Prozent liegen", sagte Weidmann der Augsburger Allgemeinen. "Umstritten ist aber, wie sich der in Corona-Zeiten erzwungene Konsumverzicht nach der Pandemie auswirkt", sagte Weidmann weiter.

RKI meldet mehr als 9.800 Corona-Neuinfektionen

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 9.860 (Vorwoche: 12.908) Ansteckungsfälle registriert. Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 556 (855) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 64.191. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter zurück und lag bei 62,2 (79,9). Am Vortag hatte sie bei 64,2 gelegen.

Italiens Fünf-Sterne-Bewegung stimmt Regierungsbündnis unter Draghi zu

In Italien steht einer Regierung unter der Führung von Mario Draghi nichts mehr im Weg: Die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) stimmte mehrheitlich für einen Eintritt in das neue Koalitionsbündnis unter dem ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank zu. Bei einer Online-Abstimmung der Parteibasis gaben bis zum Abend 59,3 Prozent der Teilnehmer ihr Einverständnis zur Unterstützung der Regierung Draghis.

Biden-Regierung will vorerst an Strafzöllen gegen EU-Produkte festhalten

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will im Zoll-Streit mit der EU wegen Subventionen für Luftfahrtkonzerne zunächst nicht auf Strafzölle für einige europäische Importe verzichten. Es sei "zum jetzigen Zeitpunkt unnötig, die Abgaben zu überarbeiten", hieß es in einer Mitteilung des US-Handelsbeauftragten (USTR). Bidens Amtsvorgänger Donald Trump hatte die jüngsten Strafzölle am 12. Januar, wenige Tage vor der Amtsübergabe an Biden beschlossen.

USA beginnen Corona-Impfungen in Apotheken

In den USA ist ein großes Programm für Corona-Impfungen in Apotheken angelaufen. Impfdosen wurden an landesweit zunächst 6.500 Apotheken geschickt. Einige große Apotheken- und Drogerieketten haben angekündigt, am Freitag mit den Impfungen zu beginnen. Mittelfristig sollen in 40.000 Apotheken Corona-Impfungen angeboten werden. Damit soll das Tempo der Impfkampagne beschleunigt werden.

Biden: US-Regierung hat 200 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen bestellt

Die US-Regierung hat nach Angaben von Präsident Joe Biden 200 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen bestellt. Die Kaufverträge für jeweils 100 Millionen zusätzliche Impfdosen von Moderna sowie von Biontech und Pfizer seien unterzeichnet worden, sagte Biden nach einem Besuch der US-Gesundheitsbehörde NIH bei Washington. Damit seien die USA nun auf einem guten Weg, um bis Ende Juli 300 Millionen US-Bürger impfen zu können.

Impeachment-Ankläger rufen nach Beweisführung zu Verurteilung Trumps auf

Im Impeachment-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben die Ankläger zum Abschluss ihrer Beweisführung auf eine Verurteilung des Ex-Staatschefs gedrungen. Die demokratischen Abgeordneten warnten dabei im Senat eindringlich, ohne Schuldspruch drohe neue Gewalt wie bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar. Trump müsse verurteilt und von künftigen politischen Ämtern ausgeschlossen werden.

Mexikanische Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Die mexikanische Notenbank hat die Zinsen gesenkt und damit ihren geldpolitischen Lockerungszyklus nach zwei Sitzungen in der Warteschleife wieder aufgenommen. Der fünfköpfige Gouverneursrat der Zentralbank stimmte einstimmig dafür, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um einen Viertelprozentpunkt auf 4,00 Prozent zu senken, den niedrigsten Stand seit Juni 2016. Die Bank hatte eine Serie von elf aufeinanderfolgenden Zinssenkungen im November unterbrochen, nachdem die Inflation über ihren Zielbereich von 2 bis 4 Prozent gestiegen war, und blieb im Dezember erneut in der Warteschleife.

Myanmars Militärführung lässt an Feiertag mehr als 23.000 Gefangene frei

Myanmars Militärjunta hat knapp zwei Wochen nach ihrer Machtergreifung anlässlich eines Feiertags mehr als 23.000 Gefangene freigelassen. "Der Staatsverwaltungsrat hat die Strafe von 23.314 Gefangenen erlassen", meldete die staatliche Zeitung Global New Light of Myanmar unter Verwendung der offiziellen Selbstbezeichnung der Militärführung. Seit dem Putsch hatten Sicherheitskräfte allerdings zahlreiche Unterstützer der abgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen.

GB/Industrieproduktion Dez +0,2% gg Vm; -3,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Dez PROG: +1,0% gg Vm, -3,4% gg Vj

GB/Industrieproduktion Nov rev +0,3% gg Vm, -3,9% gg Vj

Norwegen BIP 4Q +1,9%

Norwegen BIP 4Q PROGNOSE: +1,3%

Schweiz Jan Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweiz Jan Verbraucherpreise -0,5% (PROGNOSE: -0,6%) gg Vorjahr

