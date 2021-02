Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Wirtschaft wächst im Schlussquartal 2020 um 3,0 Prozent

Die japanische Wirtschaft ist im Zeitraum von Oktober bis Dezember dank der Erholung sowohl der Binnennachfrage als auch der Exporte das zweite Quartal in Folge gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt legte in dem Zeitraum um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. Ökonomen hatten im Konsens ein Wachstum von 2,3 Prozent prognostiziert. Im Kalenderjahr 2020 schrumpfte die Wirtschaft aufgrund der Pandemie allerdings um 4,8 Prozent. Das war der stärkste Rückgang seit 2009, als das BIP während der globalen Finanzkrise um 5,7 Prozent zurückgegangen war.

RKI: Mehr als 4.400 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 4.426 (Vorwoche: 4.535) Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.338.987. Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 116 (158) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 65.076. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 58,9 (76,0). Am Vortag hatte sie bei 57,4 gelegen.

Bundestags-Gutachten sieht Schuldenschnitt der EZB kritisch - Zeitung

Experten des Bundestags halten einen partiellen Schuldenerlass der EZB für hochverschuldete Euro-Staaten, wie er vor allem in Südeuropa diskutiert wird, für problematisch. Ein Gutachten des Bundestags, das nur für den internen Gebrauch vorgesehen ist, kommt zu dem Schluss, dass ein Schuldenschnitt gegen EU-Recht verstoßen würde. "Ein Schuldenerlass durch die EZB betreffend die von ihr erworbenen Staatsanleihen der Mitgliedstaaten erscheint mit dem Verbot der monetären Staatsfinanzierung gemäß Art. 123 Abs.1 AEUV unvereinbar", heißt es in dem Papier, das der Zeitung Die Welt vorliegt.

Bericht: Scholz bringt Regelwerk gegen Steueroasen auf den Weg

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Steueroasen mit einem neuen Gesetz austrocknen. Ein Entwurf des sogenannten Steueroasen-Abwehrgesetzes sehe im Kern vor, Personen und Unternehmen davon abzuhalten, Geschäftsbeziehungen mit Staaten oder Gebieten fortzusetzen oder neu aufzunehmen, die sich nicht an internationale Steuerstandards halten, berichtete die Rheinische Post unter Berufung auf den Gesetzesentwurf. Dazu soll etwa ein Verbot des Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugs eingeführt werden, sodass Geschäftsvorgänge mit Bezug zu Steueroasen die inländischen Einkünfte nicht mehr mindern können.

Versicherungswirtschaft fordert Teilreform der Riester-Rente

Die Versicherungswirtschaft fordert von der Bundesregierung bis zur Bundestagswahl eine Teilreform der Riester-Rente mit einer Absenkung der Garantien. Anderenfalls drohe die "Defacto-Beerdigung" dieser geförderten Form der Altersvorsorge, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), der Süddeutschen Zeitung.

Unabhängigkeitsbefürworter bauen Mehrheit in Katalonien aus

Bei der Regionalwahl in der nordostspanischen Region Katalonien haben die Unabhängigkeitsbefürworter Teilergebnissen zufolge ihre Mehrheit ausgebaut. Drei Parteien, die für die Loslösung von Madrid eintreten, konnten nach Auszählung von rund 75 Prozent der Stimmen mit 74 Sitzen in dem 135-köpfigen Regionalparlament rechnen. Die Sozialisten, die gegen eine Abspaltung sind, erhielten demnach mehr als 23 Prozent der Stimmen, sie können mit 33 Sitzen rechnen.

Russen demonstrieren mit Menschenketten und Lichtern gegen Putin

Zahlreiche Russen sind dem Aufruf des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu kleineren Protesten gegen Staatschef Wladimir Putin gefolgt. Auf dem Arbat, der Flaniermeile in Moskaus historischem Zentrum, stellten sich am Morgen rund 300 Frauen aus Solidarität mit Nawalnys Ehefrau Julia Nawalnaja und festgenommenen Anhängerinnen des 44-Jährigen zu einer Menschenkette auf. Am Abend setzten Bürger landesweit mit Lichtern ein Zeichen.

Biden erwägt Lisa Cook für Fed-Gouverneursrat - Bericht

US-Präsident Joe Biden erwägt einem Bericht des Magazins Axios zufolge, die Ökonomin Lisa Cook für den Gouverneursrat der Federal Reserve zu nominieren. Cook, derzeit Professorin an der Michigan State University, wäre die erste schwarze Gouverneurin der Fed. Es gibt derzeit einen offenen Sitz im Rat. In der vergangenen Woche zog Biden formell die Nominierung von Judy Shelton zurück, eine umstrittene Kandidatin des ehemaligen Präsidenten Donald Trump , die nie genug Unterstützung im Senat fand, um berufen zu werden.

Biden ruft US-Kongress zu Verschärfung von Waffenrecht auf

US-Präsident Joe Biden hat sich anlässlich des Jahrestags eines der schlimmsten Schulmassaker in der US-Geschichte für eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen. "Diese Regierung wird nicht die nächste Massenschießerei abwarten, bis sie diese Forderung beherzigt", sagte er in Washington. Er appellierte an den Kongress, eine "vernünftige" Waffenreform auf den Weg zu bringen. Biden forderte Hintergrundüberprüfungen "für alle Waffenverkäufe" und ein Verbot von Sturmgewehren und Magazinen mit hoher Kapazität.

+++ Konjunkturdaten +++

Thailand BIP 4Q -4,2% gg Vorjahr (PROG -4,9%)

Thailand BIP saisonbereinigt 4Q +1,3% gg Vorquartal (PROG +1,6%)

Indonesien Exporte Jan 15,30 Mrd USD

Indonesien Importe Jan 13,34 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Jan Überschuss 1,96 Mrd USD (PROG Überschuss 1,70 Mrd USD)

Singapur BIP 4Q rev. bereinigt +3,8% gg Vorquartal (vorläufig +2,1%)

Singapur BIP 4Q rev. -2,4% gg Vorjahr (vorläufig -3,8%)

Singapur BIP 2020 rev. -5,4% (vorläufig -5,8%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)