Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI: 7.556 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 7.556 (Vorwoche: 8.072) Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.350.399. Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 560 (813) Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 66.164. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 57 (68). Am Vortag hatte sie bei 59 gelegen.

Scholz setzt für SPD auf Sieg bei der Bundestagswahl

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzt auf einen Sieg der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl im September. "Wir wollen sie gewinnen", sagte Scholz im Vorfeld des Politischen Aschermittwoch der bayerischen SPD vor Journalisten. Seine Partei sehe auch die Möglichkeiten für diesen Sieg. "Wir werden den Schwung schaffen, den wir brauchen, für ein deutliches Votum, weit über die Umfragewerte hinaus."

Scholz distanziert sich von Merkel - Kritik an Impfstoffbestellung

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich erneut von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Thema Impfstoffbestellung durch die EU distanziert. "Ja, man hätte mehr bestellen müssen", sagte der Bundesfinanzminister zu Focus Online. "Es war wichtig, dass ich und die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen Anfang des Jahres gesagt haben: Da ist ein Problem. Das muss geklärt werden." Es sei wichtig, "Transparenz herzustellen". Dies sei geschehen.

Umfrage: Unionsparteien verlieren, SPD und Linke mit Gewinnen

Die Unionsparteien haben in einer jüngsten Wählerumfrage zwei Prozentpunkte verloren, während SPD und Linke jeweils einen Prozentpunkt hinzugewannen. Einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Fernsehsenders RTL ergab 35 Prozent Zustimmung für die CDU/CSU, 19 Prozent für die Grünen und 16 Prozent für die SPD. Die AfD kam auf 8 Prozent, die Linken auf 8 Prozent und die FDP landete bei 7 Prozent.

Deutsche Reallöhne sinken 2020 um 1,0 Prozent

Die realen Löhne der deutschen Arbeitnehmer sind im Jahr 2020 um 1,0 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die nominalen Löhne um gut 0,6 Prozent. Der Index bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen ab. Die Verbraucherpreise stiegen im vergangenen Jahr um knapp 0,5 Prozent. Nach Abzug der Inflation mussten die Arbeitnehmer daher Verdiensteinbußen hinnehmen.

Zahl neuer Corona-Fälle vergangene Woche weltweit um 16 Prozent zurückgegangen

Die Zahl der weltweit gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in der vergangenen Woche um 16 Prozent auf 2,7 Millionen zurückgegangen. Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle ging binnen einer Woche zurück, und zwar um 10 Prozent auf 81.000, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Grundlage der Zahlen vom Sonntag mitteilte. In fünf von sechs WHO-Regionen wurde ein zweistelliger prozentualer Rückgang neuer Corona-Fälle registriert, nur im östlichen Mittelmeerraum gab es einen Anstieg um 7 Prozent.

Japan startet Impfprogramm gegen Coronavirus

Fünf Monate vor der Eröffnung der Olympischen Spiele hat in Japan am Mittwoch die erste Phase des Impfprogramms gegen das Coronavirus begonnen. Vor laufenden Kameras erhielt Kazuhiro Araki, Direktor eines Krankenhauses in Tokio, die erste Spritze. Zunächst sollen auf freiwilliger Basis 40.000 Mitarbeiter des Gesundheitssektors die Impfung erhalten, die im Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Front arbeiten. Anschließend plant die Regierung bis März die Impfung aller 3,7 Millionen Mitarbeiter des Gesundheitssystems.

Japans Exporte steigen im Januar den zweiten Monat in Folge

Die japanischen Exporte sind dank einer starken Nachfrage aus China den zweiten Monat in Folge gestiegen. Wie das Finanzministerium mitteilte, legten die Ausfuhren im Januar um 6,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu. Volkswirte hatten im Factset-Konsens mit einem Wachstum von 6,6 Prozent gerechnet. Im Dezember waren die Exporte um 2 Prozent gestiegen.

Teheran will bald kurzfristige IAEA-Kontrollen nicht mehr zulassen

Im Atomstreit mit dem Iran zeichnet sich die nächste Eskalation ab: Laut dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will der Iran ab nächstem Dienstag den Zugang der IAEA-Inspektoren zu einem Teil seiner Anlagen einschränken. Teheran habe ihn darüber informiert, dass ab dem 23. Februar "die freiwilligen Transparenzmaßnahmen" nicht mehr umgesetzt würden, erklärte Grossi.

Biden kündigt Corona-Impfung für alle US-Bürger bis Ende Juli an

In den USA sollen sich nach den Worten von Präsident Joe Biden bis Ende Juli alle Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen können. "Bis Ende Juli werden wir 600 Millionen Impfdosen haben, genug, um jeden US-Bürger zu impfen", sagte Biden in einer vom Fernsehsender CNN live übertragenen Veranstaltung in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Biden hatte zunächst angekündigt, dass schon im Frühjahr genug Impfstoff für alle Menschen in den Vereinigten Staaten erhältlich sein werde. Zuletzt verwies das Weiße Haus jedoch auf Probleme bei der Verfügbarkeit von Vakzinen sowie bei deren Auslieferung.

Daly: Keine Gefahr einer plötzlichen Inflation

Die Präsidentin der US-Notenbank von San Francisco, Mary Daly, ist der Ansicht, die Investoren sollten sich keine Sorgen wegen eines plötzlichen Anstiegs der Inflation machen. "Es gibt diese Sorge, dass wir eine unerwünschte Inflation bekommen", sagte Daly während eines Gesprächs in der Universität von San Francisco. "Ich glaube nicht, dass wir eine solche Inflation vor uns haben", sagte sie.

George warnt vor Spannungen im Immobilienbereich

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, sieht im US-Immobilienmarkt ein Risiko für den Ausblick. Dies gelte insbesondere, wenn die Pandemie Probleme verursache, die länger anhalten als die positiven Effekte der staatlichen Unterstützung.

US-Abgeordneter verklagt Trump auf Grundlage von "Ku Klux Klan Gesetz"

Ein Abgeordneter der US-Demokraten hat Ex-Präsident Donald Trump wegen der Kapitol-Erstürmung auf Grundlage eines als Ku Klux Klan Act bekannten Gesetzes verklagt. Der afroamerikanische Abgeordnete Bennie Thompson reichte Klage gegen Trump, dessen Anwalt Rudy Giuliani und die rechtsextremen Gruppierungen Proud Boys und Oath Keepers ein.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Verbraucherpreise Jan -0,2% gg Vm; +0,7% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Jan PROG: -0,4% gg Vm; +0,5% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Jan -0,5% gg Vm; +1,4% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Jan PROG: -0,6% gg Vm; +1,3% gg Vj

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Dez +5,2% (PROG: -6,6%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Dez +11,8% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)