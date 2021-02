Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Protokoll: Niedrigzinsen für absehbare Zeit - Inflation wird Thema

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 26. und 27. Januar darin übereingestimmt, dass die sehr niedrigen Zinsen und die Anleihekäufe für die absehbare Zukunft unabdingbar sind, um die Erholung des US-Arbeitsmarkts zu stützen. Die Fed-Vertreter erwarten, dass das im Dezember verabschiedete Stimuluspaket und die Fortschritte in der Covid-19-Impfkampagne die Aussichten für die Wirtschaft verbessern. Während einige von ihnen davon ausgingen, dass die Inflation in den kommenden Monaten anziehen dürfte, blieben sie skeptisch, ob der Preisdruck nachhaltig genug sei, um eine straffere Geldpolitik zu rechtfertigen.

Corona-Lockdown zwingt ein Drittel der Betriebe zu Kurzarbeit - Zeitung

Der aktuelle Corona-Lockdown hat laut einem Zeitungsbericht zu Kurzarbeit in rund einem Drittel der Unternehmen in Deutschland geführt. Im Januar beantragten 31 Prozent der Betriebe die staatlichen Lohnzuschüsse für Kurzarbeit, wie nach Angaben der Augsburger Allgemeinen vom Donnerstag eine Umfrage des Münchner ifo-Instituts ergab. Im Dezember waren es noch 28 Prozent gewesen.

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Dezember

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Dezember gestiegen. Verglichen mit dem Vormonat nahm der Auftragsbestand um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei erhöhten sich die offenen Aufträge aus dem Inland um 0,1 Prozent, der Bestand an Auslandsaufträgen stieg um 0,3 Prozent.

Zahl der Erwerbstätigen weiter deutlich unter Vorkrisenniveau

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im vierten Quartal 2020 zwar leicht gestiegen, sie liegt aber weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, waren im vierten Quartal 44,8 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Die Zunahme um 21.000 Personen gegenüber dem dritten Quartal bedeutet prozentual gesehen eine Stagnation.

Draghi gewinnt Vertrauensabstimmung im Senat mit großer Mehrheit

Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi hat eine Vertrauensabstimmung im Senat zu seinem Programm gegen die Corona-Krise mit großer Mehrheit gewonnen. Für die Draghi-Regierung und ihre Vorhaben stimmten am Mittwochabend 262 Senatoren, bei nur 40 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Facebook unterbindet das Teilen von Nachrichten in Australien

Die Facebook Inc will in Australien Verlage und Nutzer daran hindern, Nachrichtenartikel anzuschauen oder mit anderen zu teilen. Mit dem Schritt reagiert das Soziale Netz auf einen Gesetzesvorschlag der Regierung, mit denen diese die Plattformen zum Bezahlen von Zeitungsartikeln zwingen will. Facebook zeigt damit keine Inhalte mehr von australischen Verlagen weltweit und innerhalb des Landes.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 3,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,9 Millionen Barrel nach plus 4,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,2 Millionen Barrel.

US-Justiz beschuldigt drei Nordkoreaner wegen Cyberangriffen auf Unternehmen

Das US-Justizministerium hat drei Agenten des nordkoreanischen Geheimdienstes der Organisation mehrerer Cyberangriffe beschuldigt. Die drei Männer hätten die Computer von Unternehmen attackiert und dabei versucht, Kryptowährungen sowie reale Währungen im Wert von insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar zu stehlen, erklärte das US-Justizministerium am Mittwoch. Zudem sollen sie virtuelle Systeme entwickelt haben, um Sanktionen gegen Nordkorea zu umgehen und im Geheimen Geldmittel zu beschaffen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Jan Handelsbilanz Überschuss 3,584 Mrd CHF

Schweiz Jan Exporte 18,863 Mrd CHF

Schweiz Jan Importe 15,279 Mrd CHF

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)