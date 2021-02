Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIHK-Umfrage: Stimmung in der Baubranche trübt sich ein

Die Bauwirtschaft ist bisher gut durch die Krise gekommen. Doch nun trübt sich die Stimmung auch auf dem Bau ein. Das geht aus einer Sonderauswertung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Sorge bereitet den Unternehmen offenbar der Fachkräftemangel. Insgesamt liegt die Stimmung auf dem Bau aber immer noch über dem Niveau der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009.

Georgischer Oppositionschef Melia festgenommen

Der Anführer der Opposition in Georgien, Nika Melia, ist festgenommen worden. Die Sicherheitskräfte setzen während seiner Festnahme am Dienstag Tränengas am Sitz von Melias Partei ein, wie Fernsehbilder zeigten. In den vergangenen Tagen hatte Streit um die geplante Festnahme Melias eine Regierungskrise ausgelöst, die am Montag in den Amtsantritt des neuen Ministerpräsidenten Irakli Garibashvili gemündet war.

Facebook gibt journalistische Inhalte in Australien wieder frei

Facebook hebt seine Blockade von journalistischen Nachrichteninhalten in Australien wieder auf. Wie aus Angaben des australischen Finanzministers Josh Frydenberg und des Australien-Chefs von Facebook, Will Easton, vom Dienstag hervorging, wurde im Streit um ein geplantes Gesetz zur Regulierung des digitalen Nachrichtenmarkts offenbar ein Kompromiss erzielt. Facebook werde aufgrund von "Änderungen" an dem Gesetzestext journalistische Inhalte "in den nächsten Tagen" wieder freigeben, kündigte Easton an.

USA sehen Sanktionspolitik gegen Nord Stream 2 als erfolgreich an

Die USA sehen ihre Sanktionspolitik gegen den Bau der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 als erfolgreich an. "Mehr als 15 Unternehmen" hätten sich inzwischen aus dem Vorhaben zurückgezogen oder seien dabei, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag. "Das zeigt, dass die gesetzgeberischen Ziele und unsere Handlungen erfolgreich sind."

USA verschärfen Sanktionen gegen Militärjunta in Myanmar

Die USA haben ihre Sanktionen gegen die Militärjunta in Myanmar verschärft. Gegen zwei weitere Mitglieder der nach dem Putsch vom 1. Februar installierten Militärregierung wurden Strafmaßnahmen verhängt, wie US-Außenminister Antony Blinken am Montag mitteilte. Die Sanktionen richten sich gegen den Kommandanten der Luftwaffe, General Maung Maung, und gegen Generalleutnant Moe Myint Tun.

Nächste Anhörung in Korruptionsprozess gegen Netanjahu am 5. April

Die nächste Anhörung im Korruptionsprozess gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu findet am 5. April statt - knapp zwei Wochen nach der vorgezogenen Parlamentswahl. Das zuständige Gericht teilte am Montag mit, bei dem Termin würden Zeugen angehört. Netanjahu ist wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue angeklagt. Er selbst weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet sich als Opfer einer politischen "Hexenjagd".

Berichte: Deutschland weit hinter Ziel von 2 Prozent Wildnisgebieten zurück

Deutschland liegt laut Medienberichten weit hinter seinen Zielen zur Schaffung reiner Wildnisgebiete zurück. Obwohl die Bundesregierung bereits im Jahr 2007 beschlossen hatte, zwei Prozent der Landesfläche für Wildnisgebiete bereitzuhalten, schafft Deutschland bis heute nur die Quote von 0,6 Prozent, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland und das ZDF-Magazin Frontal21 berichten. Die Bundesrepublik habe also nicht einmal ein Drittel ihres selbst gesteckten Ziels erreicht.

GROßBRITANNIEN

Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Dez +4,1%

Durchschnittslöhne 3 Mon Dez PROGNOSE: +4,0%

Durchschnittslöhne 3 Mon per Nov bestätigt mit +3,6%

Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Dez +4,7%

Anträge auf Arbeitslosengeld Jan -20.000

ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Dez +20.000, Quote 5,1%

SINGAPUR

Verbraucherpreise Jan +0,2% gg Vj (PROG: +0,1%)

Verbraucherpreise Kernrate Jan -0,2% (Dez: -0,3%) gg Vj

