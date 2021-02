Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsches Wachstum für viertes Quartal nach oben revidiert

Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2020 deutlicher als erwartet gewachsen, wobei positive Impulse vor allem von den Lagerveränderungen und vom Export kamen, während der Privatkonsum die stärkste Wachstumsbremse war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent und lag kalenderbereinigt um 3,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. In erster Veröffentlichung hatte Destatis einen Quartalsanstieg des BIP von 0,1 Prozent und eine Jahresrate von minus 3,9 Prozent gemeldet.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt zum dritten Mal in Folge

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Februar wegen des Lockdown erneut gesunken. Es fiel von 95,1 im Januar auf 94,5 Punkte. Das ist der dritte Rückgang in Folge. "Der Lockdown führt insbesondere im Einzelhandel zu weniger Arbeitsplätzen", erklärte das Ifo Institut. "Die deutschen Unternehmen planen, Arbeitsplätze abzubauen."

Spahn: Selbsttests in kommenden Tagen in Läden verfügbar

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit einer raschen Verfügbarkeit von Corona-Selbsttests im deutschen Einzelhandel. "Was es ab heute neu wird geben können, sind Selbsttests, also die Tests, die ich für zu Hause mitnehmen kann", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin. "Wir werden heute die ersten drei Tests genehmigen, die wird es dann in den nächsten Tagen auch im Discounter, in den Geschäften verfügbar geben." Spahn geht davon aus, dass bereits in der kommenden Woche weitere Sonderzulassungen erfolgen können.

Bafin könnte Lebensversicherern Neugeschäft untersagen

Einige Lebensversicherer in Deutschland könnten nach Einschätzung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Zukunft zu wenig Kapital haben, um die Solvenzanforderungen zu erfüllen. Laut einem Bericht der Börsen-Zeitung fürchtet die Bafin, dass sich die Lücke bei manchen Unternehmen nicht schließen lässt, bis in einigen Jahren die Übergangsmaßnahmen von Solvency II enden. In letzter Konsequenz könne das dazu führen, dass die Aufsicht Unternehmen das Neugeschäft untersage, erläuterte Bafin-Exekutivdirektor Frank Grund in einem Interview. "Perspektivisch schließe ich das nicht aus", sagte er.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,1 Millionen Barrel nach plus 3,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 4,9 Millionen und bei Benzin ein Minus von 3,0 Millionen Barrel.

Von der Leyen erklärt Streit mit Astrazeneca für beendet

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Streit mit dem Corona-Impfstoffhersteller Astrazeneca um Lieferverzögerungen für beendet erklärt. "Die Impfstoffhersteller sind in dieser Pandemie unsere Partner, und auch sie standen noch nie vor solch einer Herausforderung", sagte von der Leyen der Augsburger Allgemeinen. Am Donnerstag wird sich ein weiterer Video-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU mit dem Kampf gegen die Corona-Pandemie befassen. Von der Leyen sagte in dem Interview mit Blick auf das zweite Quartal voraus, dass sich die Corona-Lage wegen der steigenden Zahl der Impfstoff-Lieferungen "spürbar bessern" werde.

US-Senat billigt Ernennung von Thomas-Greenfield zu Botschafterin bei UNO

Der US-Senat hat die Ernennung der erfahrenen Diplomatin Linda Thomas-Greenfield zur Botschafterin bei der UNO genehmigt. Die Kongresskammer gab mit 78 gegen 20 Stimmen ihre Zustimmung zur Nominierung der 68-Jährigen durch Präsident Joe Biden. Andere Nominierungen für Bidens Regierungsteam stoßen auf größere Widerstände im Senat. Der für den Posten des Gesundheitsministers nominierte Generalstaatsanwalt Xavier Becerra sah sich am Dienstag einer harten Befragung durch Senatoren der oppositionellen Republikaner ausgesetzt. Weniger Aussichten auf einen erfolgreichen Nominierungsprozess als Becerra hat die Kandidatin für das Amt der Haushaltsdirektorin im Weißen Haus, Neera Tanden. Der demokratische Senator Joe Manchin hatte am Freitag angekündigt, gegen sie stimmen zu wollen.

FRANKREICH

Geschäftsklima Feb 97 (Jan: 96)

Geschäftsklima Feb PROGNOSE: 99

MALAYSIA

Verbraucherpreise Jan -0,2% (PROG: -1,0%) gg Vorjahr

NEUSEELAND

Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 0,25%

