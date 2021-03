Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel erleidet mit Lockdown heftige Einbußen

Der anhaltende Lockdown hat dem deutschen Einzelhandel im Januar heftige Umsatzeinbußen eingebrockt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 4,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 1,0 Prozent prognostiziert. Seit dem 16. Dezember 2020 sind viele Einzelhandelsgeschäfte geschlossen, um die Kontaktmöglichkeiten zwischen den Menschen einzuschränken.

Chinas Bankenaufseher erwartet straffere Geldpolitik

Die Zinssätze in China werden nach Aussage der obersten Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde in diesem Jahr wahrscheinlich steigen, ein Signal, dass die chinesischen Behörden planen, die Geldpolitik zu straffen, nachdem sie die Pandemie innerhalb ihrer Grenzen unter Kontrolle gebracht haben. Die Industrieländer in Europa und den USA hätten eine ultralockere Geldpolitik eingeführt, um ihre Volkswirtschaften zu stabilisieren, aber das habe zu Nebenwirkungen geführt, sagte Guo Shuqing, Leiter der China Banking and Insurance Regulatory Commission, bei einer Pressekonferenz.

Barkin: Wirtschaftliche Abwärtsrisiken sind gesunken

Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, sind die negativen Risiken im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Aussichten gesunken. Barkin warnte die Märkte davor, sich darauf zu versteifen, wann die US-Notenbank die Geldpolitik ändern wird, sondern darauf zu schauen, was eine solche Änderung der Politik bewirken würde. Die Aussichten für die Wirtschaft hätten sich seit den letzten offiziellen Schätzungen im Dezember nicht sehr verändert, sagte er dem Fernsehsender Bloomberg.

Australische Notenbank will Anleihekaufprogramm bei Bedarf verlängern

Die australische Notenbank hat ihr Programm zur Quantitativen Lockerung (QE) verteidigt. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) mitteilte, bekennt sie sich dazu, die Anleiherenditen niedrig zu halten, um die Wirtschaft zu unterstützen. Sie werde die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente wenn nötig nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. "Der Rat bekennt sich dazu, die unterstützende Geldpolitik beizubehalten, bis ihre Ziele erreicht sind", heißt es in der Mitteilung der Notenbank. "Der Rat geht nicht davon aus, dass diese Ziele vor 2024 erreicht werden."

Altmaier erwägt weitere Corona-Hilfen auch nach Öffnungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat notleidenden Unternehmen auch für die Zeit nach möglichen Lockerungen weitere Corona-Hilfen in Aussicht gestellt. Das Ziel sei, "dass die Wirtschaftshilfen optimiert werden, selbst dann, wenn es wieder Öffnungen gibt", sagte Altmaier beim Jahreskongress des Mittelstandsverbands BVMW. Denn auch dann werde es länger dauern, "bis alle wieder 100 Prozent der Umsätze machen".

Biden betont in erstem Gespräch mit Obrador Augenhöhe Mexikos

Neue Töne im Verhältnis zwischen den USA und Mexiko: In einem Online-Gipfel hat US-Präsident Joe Biden seinem mexikanischen Amtskollegen Andrés Manuel López Obrador versichert, das Nachbarland als Partner auf Augenhöhe zu betrachten. "Die Vereinigten Staaten und Mexiko sind stärker, wenn wir zusammenstehen", sagte Biden zu Beginn der Videoschalte. Die Länder seien zuletzt "keine perfekten Nachbarn" gewesen.

Washington weiter zu Gesprächen mit Teheran über Atomstreit bereit

Im Atomstreit mit Teheran hat die US-Regierung ihre Bereitschaft zu Gesprächen mit der iranischen Seite bekräftigt. Washington sei weiterhin bereit, in einen "bedeutenden" diplomatischen Austausch zu treten, um die beidseitige Rückkehr zu den Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 zu ermöglichen, sagte US-Außenamtssprecher Ned Price. "Wir sind nicht dogmatisch mit Blick auf die Form und das Format dieser Gespräche", fügte er hinzu.

USA fordern Auflösung saudi´-arabischer Elite-Einheit

Die US-Regierung hat Saudi-Arabien aufgefordert, eine an der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi beteiligte Eliteeinheit aufzulösen. Die Schnelle Eingreiftruppe, die Kronprinz Mohammed bin Salman als Leibgarde dient, dürfe nicht weiter bestehen, sagte US-Außenamtssprecher Ned Price in Washington. Derweil wuchs der Druck auf die US-Regierung, weil sie den Kronprinzen trotz eines vernichtenden Geheimdienstberichts zum Mordfall Khashoggi nicht mit Sanktionen belegt hatte.

USA: Werden hart gegen chinesische Handelspraktiken vorgehen

Washington will alle verfügbaren Instrumente nutzen, um auf mutmaßliche unfaire Handelspraktiken Pekings zu reagieren. Die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte an, die Handelspolitik mit China umfassend zu überprüfen. Bei der Veröffentlichung ihrer ersten Handelsagenda teilte die Regierung auch mit, entschlossen zu sein, Zölle und andere Instrumente einzusetzen, um angebliche unfaire Handelspraktiken Chinas zu bekämpfen, darunter unfaire Subventionen für Industrien und den Einsatz von Zwangsarbeit, der auf Uiguren und andere ethnische Minderheiten abziele.

Trump ließ sich im Januar still und heimlich gegen Coronavirus impfen

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich kurz vor Ende seiner Amtszeit noch still und heimlich gegen das Coronavirus impfen lassen. Trump und seine Ehefrau Melania seien im Januar im Weißen Haus geimpft worden, verlautete aus dem Umfeld des Ex-Staatschefs. Trump selbst hat bislang nicht öffentlich über die Impfung gesprochen. Der 74-Jährige hatte sich im vergangenen Oktober mit dem Coronavirus angesteckt und nach seiner Genesung wiederholt gesagt, er halte sich für "immun".

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Feb +0,7% gg Vm; +6,9% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: -0,4% gg Vm: +5,4% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex Feb +0,7% gg Vm; +6,9% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,4% gg Vm: +5,4% gg Vj

Japan/Arbeitslosenquote Jan 2,9% (PROG: 3,0%)

Südkorea Index Frühindikatoren Jan 102,7 (Dez: 102,4)

Brasilien Handelsbilanz Feb Überschuss 1,1 Mrd USD (Jan: Defizit 1,1 Mrd USD)

