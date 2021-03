Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrieproduktion wächst zu Jahresbeginn deutlich

Chinas Wirtschaftsaktivität hat im Zeitraum Januar bis Februar gegenüber dem Vorjahr, als die Produktion von der Pandemie lahmgelegt wurde, kräftig zugelegt. Sowohl die Industrieproduktion und Investitionen als auch der Konsum verzeichneten in den ersten beiden Monaten des Jahres Zuwächse. Die Industrieproduktion stieg gegenüber 2020 um 35,1 Prozent, wie aus Daten des nationalen Statistikamtes hervorgeht. Ökonomen hatten ein Plus von 30,5 Prozent erwartet. Gegenüber 2019 stieg die Produktion um 16,9 Prozent.

EZB-Ratsmitglied: PEPP-Käufe auch von Wirtschaftslage abhängig

Höhere Anleihekäufe im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP sind nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks eine vorübergehende Strategie, die nur so lange verfolgt wird, bis die Wirtschaft in einem besseren Zustand ist. "Wenn die Wirtschaft besser läuft, könnten wir weniger Unterstützung bieten", sagte der Lette der Nachrichtenagentur Bloomberg. Steigende Renditen müssten hingenommen werden, aber das sollte graduell passieren, um eine verfrühte Straffung (der Finanzierungsbedingungen) zu verhindern", sagte Kazaks.

Stärkster Rückgang der Konsumausgaben in Deutschland seit 1970

Die Corona-Krise hat im Jahr 2020 das Konsumverhalten der privaten Haushalte in Deutschland stark geprägt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gingen die Konsumausgaben im Inland nach den Konzepten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent in jeweiligen Preisen und um 5,0 Prozent preisbereinigt zurück. Dies war der stärkste Rückgang seit 1970.

Heil und CSU-General Blume gegen Mallorca-Urlaub

Obwohl Mallorca inzwischen nicht mehr als Corona-Risikogebiet gilt, warnen Spitzenpolitiker vor Urlaubsreisen auf die Balearen-Insel. "Ich würde es mir wünschen, aber ich werde es nicht machen, aus Gründen der Pandemie", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei Bild Live auf die Frage, ob er nach Mallorca reisen werde. "Und das gehört sich auch nicht!" Schließlich sei in Deutschland das Reisen immer noch weitestgehend eingeschränkt. Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume richtete sich bei Bild Live mit kritischen Worten an Mallorca-Urlauber: "Ich finde Inzidenzhopping gefährlich. Wir erleben überall in Europa immer neue Ausbrüche. Wir müssen mit diesem Ping-Pong-Spiel aufhören", so Blume.

+++ Konjunkturdaten +++

China Einzelhandelsumsatz Feb +33,8% gg Vorjahr

China Einzelhandelsumsatz Feb +0,56% gg Vormonat

China Anlageinvestitionen Städte Jan-Feb +35,0% (PROG: +38,2%) gg Vorjahr

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Jan -4,5% (PROG: -5,5%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Jan +1,5% gg Vj

Indonesien Exporte Feb 15,27 Mrd USD

Indonesien Importe Feb 13,26 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Feb Überschuss 2,00 Mrd USD (PROG Überschuss 1,87 Mrd USD)

