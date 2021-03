Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Exporte sinken im Februar

Die Exporte in Japan sind im Februar erstmals seit drei Monaten gesunken. Die Nachfrage habe sich aus allen Regionen abgesehen von China verringert, teilte das Finanzministerium mit. Die Exporte sanken den Angaben zufolge um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Januar waren die Ausfuhren noch um 6,4 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten laut Factset einen Rückgang um 3,7 Prozent erwartet.

Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland steigt 2020 um 2,2%

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise nicht gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie um knapp 8.000 bzw 2,2 Prozent auf 368.400. Darin enthalten sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Mehr genehmigte Wohnungen als im Jahr 2020 gab es seit der Jahrtausendwende nur 2016 mit 375.400.

S&P bestätigt US-Rating mit AA+ - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote der USA mit AA+ bestätigt. Nach Mitteilung von S&P bleibt auch der Ausblick stabil, weil die auf die Beurteilung der Kreditwürdigkeit wirkenden negativen und positiven Faktoren einander in den nächsten drei Jahren die Waage halten dürften.

US-Behörden sehen Belege für russische und iranische Angriffe auf Präsidentschaftswahl

Russland und der Iran haben nach Erkenntnissen der US-Behörden die Wahl-Infrastruktur der US-Präsidentschaftswahl am 3. November angegriffen. Den ausländischen Akteuren sei es aber nicht gelungen, das Wahlergebnis zu beeinflussen, erklärten am Dienstag die Ministerien für Heimatschutz und Justiz in Washington. Es gebe "keine Belege" dafür, dass von ausländischen Regierungen unterstützte Akteure "das Wählen verhindert, Stimmen verändert oder die Stimmauszählung oder Übermittlung der Ergebnisse behindert" hätten.

Letzter Tag der Parlamentswahl in den Niederlanden

Am Haupttag der Parlamentswahl in den Niederlanden haben am Mittwochmorgen die Wahllokale für alle Wahlberechtigten geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie war die Abstimmung auf drei Tage ausgedehnt worden: Ältere Menschen und Angehörige von Risikogruppen konnten bereits am Montag und Dienstag ihre Stimme an ausgewählten Stellen abgeben. Die Wahllokale schließen um 21.00 Uhr, mit dem Wahlergebnis wird am späten Mittwochabend gerechnet.

Umfrage: Unionsparteien verlieren im Bund an Zustimmung

Die Unionsparteien im Bund verlieren einer Umfrage zufolge nach den Diskussionen über die "Maskenaffäre" und den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an Zustimmung. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer sinkt die CDU/CSU um 4 Prozentpunkte auf 29 Prozent. Auf diesem Umfrage-Niveau stand die Union zum letzten Mal im Winter 2020, vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Grüne ziehen mit Investitionsoffensive in den Wahlkampf - Bericht

Mit Vorschlägen zu einer milliardenschweren Investitionsoffensive ziehen die Grünen in den Bundestagswahlkampf. "In die Zukunft wirtschaften" ist das Motto, mit dem die Ökopartei beim Wähler punkten will, wie das Handelsblatt berichtet. "Wir wollen, dass Deutschland bei den öffentlichen Investitionen im Vergleich der Industrieländer vom Nachzügler zum Spitzenreiter wird und in diesem Jahrzehnt pro Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich investiert", heißt es im Entwurf des Wahlprogramms zur Bundestagswahl, das dem Handelsblatt auszugsweise vorliegt.

Flixbus nimmt zu Ostern Betrieb auf ausgewählten Strecken wieder auf

Flixbus will ab Mitte kommender Woche wieder Fahrten anbieten - allerdings nur auf einem Teil des Streckennetzes. Wie der Fernbusanbieter am Mittwoch in München mitteilte, sollen die grünen Busse des Unternehmens ab dem 25. März rund 40 deutsche Ziele ansteuern, darunter Berlin, München und Hamburg. Damit seien pünktlich zu den anstehenden Osterfeiertagen erstmals seit Anfang November wieder innerdeutsche Fahrten buchbar.

