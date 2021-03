Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Beschlussentwurf: Kanzleramt will Lockdown verlängern und Notbremse ziehen

Das Kanzleramt will den Corona-Lockdown über Ostern hinweg bis zum 18. April verlängern und die Lockerungs-Notbremse in Regionen mit besonders vielen Neuinfektionen konsequent umsetzen. Dies geht aus einem Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Spitzengespräche am Montag hervor, der AFP am Sonntag vorlag. Für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 stellt die Vorlage zusätzliche Einschränkungen in Aussicht - etwa nächtliche Ausgangssperren oder die Schließung von Schulen und Kitas. Diese Verschärfungen sind in der Vorlage allerdings in eckige Klammern gesetzt - dies bedeutet, dass sie noch strittig sind und Gegenstand der Verhandlungen am Montag sein dürften.

Berenberg senkt wegen Lockdown Euroraum-BIP-Prognose

Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, hat wegen des Lockdowns seine Prognose für den Anstieg des Euroraum-Bruttoinlandsprodukts (BIP) im laufenden Jahr etwas gesenkt. Wie Schmieding in einem Kommentar schreibt, rechnet er für 2021 mit einem BIP-Anstieg von 4,1 (bisher: 4,4) Prozent. Wichtigster Grund ist die Verlängerung des erzwungenen Konsumverzichts bis etwa Mitte April. "Sollten die harten Lockdowns bis in den Mai hinein aufrecht erhalten werden, müssten wir unsere BIP-Prognose auf 3,8 Prozent reduzieren", schreibt Schmieding.

Unicredit: Alle Augen auf PEPP-Daten der EZB

Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer wird sich nach Einschätzung von Unicredit am Montag (15.45 Uhr) auf die Veröffentlichung der Daten zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des Pandemieprogramms PEPP richten. "Es sind die ersten Daten, in denen sich die in der Pressekonferenz vom 11. März von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ankündigte Beschleunigung der Käufe zeigen könnten", schreiben die Analysten. Sie weisen allerdings auch darauf hin, dass Lagarde in den vergangenen Wochen "Erwartungsmanagement" betrieben und gesagt habe, dass sich das höhere Kaufvolumen "langfristig" zeigen werde.

43 Prozent der Betriebe klagen über Beschaffung von Corona-Tests

Die Beschaffung von Selbst- oder Schnelltests gegen das Coronavirus stellt die deutsche Wirtschaft vor große Hürden. 43 Prozent der Unternehmen bezeichneten dies als eines ihrer größten Probleme, wie aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervorgeht, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte. Einerseits sei der Markt insbesondere für Selbsttests aufgrund der hohen Nachfrage derzeit sehr angespannt, andererseits wüssten viele Unternehmen nicht, wo sie Tests bestellen können.

CDU-Abgeordnete Karin Strenz gestorben

Die CDU-Abgeordnete Karin Strenz ist tot. Medienberichten zufolge kollabierte sie am Sonntag während eines Flugs von Kuba nach Frankfurt. Aus Unions-Kreisen wurde der Tod der 53-Jährigen bestätigt. Nach Informationen der Bild-Zeitung nahm der Pilot eine Notfall-Landung in Irland vor, nachdem Strenz an Bord der Passagiermaschine das Bewusstsein verloren hatte. Die Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern sei ins Universitätsklinikum der Stadt Limerick gebracht worden, doch sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Neuer türkischer Zentralbankchef sucht Märkte zu beruhigen

Der neu eingesetzte Notenbankpräsident der Türkei hat am Sonntag Signale gesendet, um die Märkte nach der Absetzung seines Vorgängers durch Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu beruhigen. Der neue oberste Währungshüter, Sahap Kavcioglu, sagte, Ziel der Zentralbank sei es, nachhaltig die Inflation zu bekämpfen. Eine geringere Teuerung werde zu makroökonomischer Stabilität führen, wenn die Finanzierungskosten und die Risikoprämien auf dem Anleihemarkt für die Türkei sänken, sagte er weiter.

Deutsche Bank: Türkei ändert Leitzins diese Woche wohl nicht

Die Deutsche Bank geht davon aus, dass es in dieser Woche nach dem überraschenden Wechsel an der Spitze der türkischen Notenbank keine Zinsänderung geben wird. "Der neue Zentralbankgouverneur Sahap Kavcioglu hat gesagt, dass die Sitzungen des geldpolitischen Ausschusses zu den festgesetzten Terminen stattfinden würden - damit schwindet das Risiko, dass sich die Märkte für diese Woche auf eine Zinsänderung einstellen müssen", schreibt Analyst Jim Reid in seinem Morgenkommentar. Die nächste reguläre zinspolitische Sitzung sei für 15. April anberaumt.

Slowakischer Ministerpräsident bietet in Regierungskrise Rücktritt an

Inmitten einer Regierungskrise wegen des Corona-Krisenmanagements in der Slowakei hat Ministerpräsident Igor Matovic seinen Rücktritt angeboten, um die Koalition zu retten. Er sei bereit, sein Amt abzugeben, aber Regierungsmitglied zu bleiben, sagte Matovic. "Um die Lage zu beruhigen", müssten aber auch der Wirtschaftsminister und die Justizministerin von zwei kleineren Koalitionsparteien zurücktreten.

US-Regierung gerät wegen Einwanderungspolitik zunehmend unter Druck

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden gerät wegen der angespannten Lage an der Grenze zu Mexiko zunehmend unter Druck. Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas rief Einwanderungswillige aus Mittelamerika erneut auf, nicht den Weg in Richtung USA anzutreten. "Die Grenze ist geschlossen", sagte er in mehreren TV-Interviews. "Kommen Sie nicht. Die Reise ist gefährlich." Familien und alleinreisende Erwachsene würden ausgewiesen. Biden kündigte am Sonntag an, ins Grenzgebiet zu Mexiko zu reisen.

Berater: Trump kehrt bald mit eigener Internet-Plattform zurück

Der seit zwei Monaten beim Internetdienst Twitter gesperrte Ex-US-Präsident Donald Trump will nach den Worten eines Beraters bald mit seiner eigenen Internet-Plattform zurückkehren. "Ich glaube, dass wir Präsident Trump in zwei oder drei Monaten in die sozialen Medien zurückkehren sehen werden", sagte sein Wahlkampfberater Jason Miller dem Sender Fox News.

