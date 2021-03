Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Lockerungen stimulieren Konsumklima

Die zu Anfang März eingeführten Lockerungen sowie die zum Zeitpunkt der Umfrage (4. bis 15. März) sinkenden Infektionszahlen haben die deutsche Konsumstimmung beflügelt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für April einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf minus 6,2 von revidiert minus 12,7 (vorläufig: minus 12,9) Punkten im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen leichten Anstieg auf minus 12,3 Zähler vorhergesagt. Die GfK fügte jedoch hinzu: "Da die Infektionszahlen wieder steigen und der Lockdown nun bundesweit wieder verschärft wird, ist es fraglich, ob die Verbesserung des Konsumklimas anhalten wird."

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Januar

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Januar saison- und kalenderbereinigt um 2,0 Prozent gegenüber dem Dezember gestiegen. Der Wert der Orders betrug im Berichtsmonat rund 6,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das waren nominal 1,2 Prozent weniger als im Januar des Vorjahres. Bei diesem Rückgang ist zu beachten, dass den Baufirmen im Vergleich zum Vorjahresmonat zwei Arbeitstage weniger zur Verfügung standen.

Deutsche Staatsschulden steigen 2020 wegen Corona-Krise kräftig

Die öffentlichen Schulden sind im Jahr 2020 wegen der Corona-Krise kräftig gestiegen. Bund, Länder, Gemeinden sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte waren mit 2.171,8 Milliarden Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Das entsprach einem Anstieg der Schulden um 14,4 Prozent oder 273,1 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr.

US-Notenbanker Williams erwartet eine starke Wirtschaftserholung

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, erwartet eine starke Erholung der US-Wirtschaft in diesem Jahr. Williams gab keine Hinweise darauf, wann die US-Notenbank seiner Meinung ihr kurzfristiges Zinsziel anheben könnte. Das Zinsziel der Federal Reserve von nahezu Null und die Anleihekäufe hätten die Geldpolitik "in eine wirklich gute Position gebracht, um eine sehr starke, sehr robuste Erholung zu unterstützen", sagte er am Mittwoch bei einem Online-Auftritt. Aber wann die Fed ihre Unterstützung zurückziehen könne, hänge von der Wirtschaft ab.

Williams erwartet keinen Inflationsdruck in nächsten Jahren

In den nächsten Jahren wird es nach Einschätzung des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams keinen wirklichen Inflationsdruck geben. Die US-Wirtschaft werde sich zwar gut erholen, so Williams. Die Inflationsraten auf der ganzen Welt seien aber sehr niedrig. Darüber hinaus gebe es in der US-Wirtschaft immer noch 9 Millionen weniger Arbeitsplätze als zu Beginn der Pandemie.

Merkel will Vertrauensfrage im Streit um Corona-Management nicht stellen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat es abgelehnt, vor dem Hintergrund ihres umstrittenen Corona-Managements die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. "Das ist nicht nötig. Das werde ich nicht tun", sagte Merkel im ARD-Brennpunkt. "Ich habe heute um Verzeihung gebeten die Menschen für einen Fehler. Das ist, glaube ich, das Richtige, was zu tun ist. Ich habe ansonsten die Unterstützung der gesamten Bundesregierung und insofern auch des Parlamentes."

London warnt EU im Impfstoff-Streit vor Schäden durch "willkürliche Blockaden"

Nach der Verschärfung der Exportregeln für Corona-Impfstoffe durch die EU hat der britische Regierungschef Boris Johnson vor "beträchtlichen" Schäden durch "willkürliche Blockaden" gewarnt. Unternehmen könnten vor Investitionen in Ländern zurückschrecken, "in denen willkürliche Blockaden verhängt werden", sagte Johnson vor Ausschussvorsitzenden im britischen Parlament. Er glaube nicht, "dass Blockaden von Impfstoffen, Medikamenten oder Impfstoff-Wirkstoffen vernünftig" seien.

US-Präsident betraut Stellvertreterin Harris mit Lösung der Einwanderungsfrage

Nach dem zunehmenden Druck auf die US-Regierung wegen der hohen Zahl von Flüchtlingen an der Grenze zu Mexiko hat Präsident Joe Biden seine Stellvertreterin Kamala Harris mit der Lösung der Einwanderungsfrage betraut. "Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser qualifiziert ist, dies zu tun", sagte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. "Ich gebe dir eine schwierige Aufgabe", räumte der Präsident ein.

Nordkorea feuert "nicht identifiziertes Geschoss" ins Japanische Meer

Nordkorea hat Seoul zufolge ein "nicht identifiziertes Geschoss" ins Japanische Meer abgefeuert. Das südkoreanische Militär machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall am Donnerstagmorgen (Ortszeit). Es könnte sich allerdings um den ersten ballistischen Raketentest Nordkoreas seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden gehandelt haben.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima März 98 (Feb: 98)

Frankreich/Geschäftsklima März PROGNOSE: 97

