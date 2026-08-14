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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 18. August und 21. September

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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 18. August in Kraft:

===

+ S&P-500

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HERAUSNAHME

- AvalonBay Communities

===

Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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