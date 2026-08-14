ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 18. August und 21. September
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 18. August in Kraft:
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+ S&P-500
AUFNAHME
HERAUSNAHME
- AvalonBay Communities
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Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
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+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 17, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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