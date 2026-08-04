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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
187.00 EUR 1.00 EUR 0.54 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
215.10 EUR -5.30 EUR -2.40 %
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Sandoz
67.74 EUR -0.64 EUR -0.94 %
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Swisscom AG
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

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+ SMI

Aufnahme

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.10.23 Sandoz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23 Sandoz Overweight Morgan Stanley
05.10.23 Sandoz Overweight JP Morgan Chase & Co.