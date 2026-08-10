ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
186.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
211.50 EUR -0.10 EUR -0.05 %
76.86 EUR -0.10 EUR -0.13 %
665.00 EUR -10.00 EUR -1.48 %
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
Werbung
+ SMI
Aufnahme
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Galderma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Galderma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung
Aktuelle Sandoz Aktie News
Werbung
Sandoz Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sandoz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.23
|Sandoz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.23
|Sandoz Overweight
|Morgan Stanley
|05.10.23
|Sandoz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.