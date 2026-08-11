ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 13. August in Kraft:
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+ SDAX
NEUAUFNAHME
OHB
HERAUSNAHME
Klöckner & Co
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Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
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+ SMI
Aufnahme
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.26
|OHB SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.17
|OHB SE kaufen
|DZ BANK
|26.02.14
|OHB halten
|Commerzbank AG
|24.02.14
|OHB kaufen
|Bankhaus Lampe KG
|17.02.14
|OHB
|DZ-Bank AG