DAX 26.428 +0,4%ESt50 6.561 +0,4%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,30 +2,4%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.406 +0,8%Euro 1,1524 -0,0%Öl 88,0 -1,1%Gold 4.374 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
186.00 EUR -1.00 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Klöckner & Co (KlöCo)
12.28 EUR 0.04 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
215.80 EUR 2.20 EUR 1.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
258.00 EUR 3.50 EUR 1.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandoz
77.24 EUR -0.04 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
675.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 13. August in Kraft:

===

+ SDAX

Werbung

NEUAUFNAHME

OHB

HERAUSNAHME

Klöckner & Co

===

Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

+ SMI

Aufnahme

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Aktuelle OHB Aktie News

Werbung

OHB Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OHB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.08.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG
17.02.14 OHB DZ-Bank AG