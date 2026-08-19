DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.947 -0,6%Top 10 Crypto 9,49 +5,8%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 64.129 +2,5%Euro 1,1692 +0,1%Öl 93,3 -0,5%Gold 4.537 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
181.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
226.50 EUR -2.40 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandoz
78.36 EUR -0.72 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
675.00 EUR 5.00 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

Werbung

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Aktuelle Sandoz Aktie News

Werbung

Sandoz Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sandoz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.10.23 Sandoz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23 Sandoz Overweight Morgan Stanley
05.10.23 Sandoz Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.