DAX 25.839 -0,5%ESt50 6.362 -0,1%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,00 ±0,0%Nas 26.218 +0,5%Bitcoin 67.000 +0,5%Euro 1,1598 +0,1%Öl 94,4 -1,3%Gold 4.424 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALPHA BANK S.A. Registered Shs
4.37 EUR 0.12 EUR 2.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AUMOVIO
34.75 EUR 0.15 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bakkafrost
41.14 EUR -1.86 EUR -4.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Barclays plc
5.58 EUR -0.05 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bucher Industries AG
337.80 EUR 4.20 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
7.78 EUR -0.03 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Endeavour Mining PLC
54.88 EUR 4.12 EUR 8.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Engie (ex GDF Suez)
23.88 EUR -0.14 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EUROBANK S.A. Registered Shs
4.49 EUR -0.08 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
62.10 EUR -0.55 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Galderma
176.00 EUR 1.00 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
GEK Terna Holding Real Estate Construction Societe Anonyme
43.52 EUR -2.08 EUR -4.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.94 EUR -0.02 EUR -2.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Jumbo SA
25.04 EUR 0.02 EUR 0.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kemira Oyj
17.53 EUR -0.11 EUR -0.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs
5.06 EUR -0.07 EUR -1.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
224.50 EUR 1.10 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
45.46 EUR -2.54 EUR -5.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Motor Oil
60.05 EUR -1.05 EUR -1.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
National Bank of Greece
16.80 EUR 0.14 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
8.55 EUR -0.02 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PIRAEUS BANK S.A. Registered Shs
10.02 EUR -0.21 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
36.78 EUR 0.22 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Public Power Corp. of Greece
23.50 EUR 0.20 EUR 0.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rosebank Industries Plc Registered Shs
3.74 EUR -0.08 EUR -2.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandoz
72.80 EUR 0.48 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
4.65 EUR 0.10 EUR 2.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Signify (ehemals Philips Lighting)
15.20 EUR -0.15 EUR -0.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Softcat PLC
23.40 EUR -0.20 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
670.00 EUR 10.00 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TAURON Polska Energia S.A
1.88 EUR 0.07 EUR 3.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Thule Group AB
18.26 EUR 0.19 EUR 1.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Viscofan S.A.
57.30 EUR 0.10 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
7.10 EUR -0.25 EUR -3.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
18.89 EUR 0.06 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs
6.82 EUR -0.06 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wolters Kluwer N.V.
68.34 EUR -1.24 EUR -1.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Bearer shs
40.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

Werbung

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Alpha Bank

- Easyjet

- Endeavour Mining

- Eurobank

- GEK Terna

- Jumbo

- National Bank of Greece

- Metlen Energy & Metals

Werbung

- Motor Oil

- Piraeus Bank

- Public Power

- Rosebank Industries

- Softcat

- XTB

HERAUSNAHME

- Aumovio

- Bakkafrost

- Bucher Industries

- Fraport

- JD Sports Fashion

- Kemira

- Kongsberg Maritime

- SES

- Signify

- Tauron

- Thule Group

- Viscofan

- Wienerberger

Werbung

- Wihlborgs Fastigheter

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.