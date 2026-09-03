ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Ströer
HERAUSNAHME
+ SDAX
AUFNAHME
- Hugo Boss
HERAUSNAHME
- Ströer
+ TECDAX
AUFNAHME
- OHB
HERAUSNAHME
- Cancom
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Engie
- Nokia
HERAUSNAHME
- VW
+ STOXX-50
AUFNAHME
- Barclays
HERAUSNAHME
- Prosus
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Alpha Bank
- Easyjet
- Endeavour Mining
- Eurobank
- Jumbo
- National Bank of Greece
- Metlen Energy & Metals
- Piraeus Bank
- Softcat
- XTB
HERAUSNAHME
- Aumovio
- Bucher Industries
- Fraport
- JD Sports Fashion
- Kemira
- Kongsberg Maritime
- SES
- Signify
- Tauron
- Viscofan
- Wihlborgs Fastigheter
+ ATX
AUFNAHME
- Mayr-Melnhof Karton
HERAUSNAHME
- SBO
+ FTSE-100
AUFNAHME
- Easyjet
- Ithaca Energy
HERAUSNAHME
- Entain
+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News
Volkswagen (VW) vz. Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG