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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALPHA BANK S.A. Registered Shs
4.50 EUR -0.03 EUR -0.57 %
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AUMOVIO
38.40 EUR -0.05 EUR -0.13 %
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Bakkafrost
41.56 EUR 0.88 EUR 2.16 %
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Barclays plc
5.71 EUR -0.10 EUR -1.72 %
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Bloom Energy
238.00 EUR -4.00 EUR -1.65 %
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Bucher Industries AG
348.00 EUR -0.20 EUR -0.06 %
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Builders Firstsource IncShs
53.50 EUR -2.44 EUR -4.36 %
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CANCOM SE
21.50 EUR -0.30 EUR -1.38 %
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easyJet plc
7.76 EUR 0.00 EUR 0.03 %
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Endeavour Mining PLC
54.18 EUR -0.24 EUR -0.44 %
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Engie (ex GDF Suez)
24.09 EUR 0.02 EUR 0.08 %
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Entain PLC Registered Shs
5.75 EUR 0.00 EUR 0.03 %
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EUROBANK S.A. Registered Shs
4.65 EUR 0.01 EUR 0.30 %
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Fraport AG
61.60 EUR -0.30 EUR -0.48 %
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Galderma
172.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GEK Terna Holding Real Estate Construction Societe Anonyme
43.38 EUR 0.38 EUR 0.88 %
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HUGO BOSS AG
38.31 EUR -0.09 EUR -0.23 %
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Illumina Inc.
180.12 EUR -2.24 EUR -1.23 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.15 EUR -0.16 EUR -4.83 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.93 EUR -0.02 EUR -2.52 %
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Jumbo SA
26.16 EUR 0.14 EUR 0.54 %
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Kemira Oyj
17.45 EUR 0.21 EUR 1.22 %
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KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs
5.30 EUR -0.01 EUR -0.11 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
222.20 EUR -0.20 EUR -0.09 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
74.80 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
46.32 EUR -0.40 EUR -0.86 %
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Molson Coors Brewing Company (MCBC)
33.23 EUR -0.07 EUR -0.21 %
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Motor Oil
64.00 EUR 1.80 EUR 2.89 %
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National Bank of Greece
17.50 EUR -0.24 EUR -1.38 %
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Nokia Oyj (Nokia Corp.)
9.40 EUR 0.13 EUR 1.36 %
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OHB SE
184.60 EUR -5.20 EUR -2.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Persimmon plc
13.22 EUR 0.13 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PIRAEUS BANK S.A. Registered Shs
10.59 EUR -0.06 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
36.00 EUR -0.35 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Public Power Corp. of Greece
23.70 EUR -0.26 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Pure Storage Inc (A)
86.68 EUR 2.74 EUR 3.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rosebank Industries Plc Registered Shs
3.84 EUR 0.06 EUR 1.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandoz
72.32 EUR -0.04 EUR -0.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30.20 EUR 0.15 EUR 0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
4.89 EUR 0.08 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Signify (ehemals Philips Lighting)
15.46 EUR -0.09 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Softcat PLC
21.40 EUR -2.20 EUR -9.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
37.06 EUR -0.40 EUR -1.07 %
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Swisscom AG
685.00 EUR 15.00 EUR 2.24 %
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TAURON Polska Energia S.A
2.10 EUR 0.12 EUR 5.83 %
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The Trade Desk Inc (A)
11.99 EUR -0.06 EUR -0.50 %
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Thule Group AB
18.18 EUR -0.22 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen
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Viscofan S.A.
56.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
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Volkswagen (VW) St.
82.25 EUR -1.40 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
19.22 EUR 0.06 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs
6.83 EUR -0.10 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wolters Kluwer N.V.
67.10 EUR 0.38 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Bearer shs
35.16 EUR 0.65 EUR 1.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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+ MDAX

AUFNAHME

- Ströer

HERAUSNAHME

- Hugo Boss

+ SDAX

AUFNAHME

- Hugo Boss

HERAUSNAHME

- Ströer

+ TECDAX

AUFNAHME

- OHB

HERAUSNAHME

- Cancom

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

Werbung

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Alpha Bank

- Easyjet

- Endeavour Mining

- Eurobank

- GEK Terna

- Jumbo

- National Bank of Greece

- Metlen Energy & Metals

- Motor Oil

- Piraeus Bank

- Public Power

- Rosebank Industries

- Softcat

- XTB

HERAUSNAHME

Werbung

- Aumovio

- Bakkafrost

- Bucher Industries

- Fraport

- JD Sports Fashion

- Kemira

- Kongsberg Maritime

- SES

- Signify

- Tauron

- Thule Group

- Viscofan

- Wienerberger

- Wihlborgs Fastigheter

+ ATX

AUFNAHME

- Mayr-Melnhof Karton

HERAUSNAHME

- SBO

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Easyjet

- Ithaca Energy

HERAUSNAHME

- Entain

- Persimmon

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

+ S&P-500

AUFNAHME

- Bloom Energy

- Everpure

- Illumina

HERAUSNAHME

- Builders Firstsource

- Molson Coors Beverage

- Trade Desk

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)

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DatumRatingAnalyst
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.