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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALPHA BANK S.A. Registered Shs
4.44 EUR -0.08 EUR -1.68 %
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AUMOVIO
36.70 EUR -1.20 EUR -3.17 %
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Bakkafrost
41.40 EUR -0.24 EUR -0.58 %
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Barclays plc
5.66 EUR -0.09 EUR -1.51 %
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Bloom Energy
226.00 EUR -10.00 EUR -4.24 %
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Bucher Industries AG
337.00 EUR -1.20 EUR -0.35 %
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Builders Firstsource IncShs
51.68 EUR 0.98 EUR 1.93 %
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CANCOM SE
21.30 EUR -0.35 EUR -1.62 %
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easyJet plc
7.75 EUR -0.03 EUR -0.39 %
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Endeavour Mining PLC
52.32 EUR -1.22 EUR -2.28 %
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Engie (ex GDF Suez)
23.95 EUR -0.02 EUR -0.08 %
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Entain PLC Registered Shs
5.75 EUR -0.02 EUR -0.31 %
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EUROBANK S.A. Registered Shs
4.64 EUR -0.02 EUR -0.34 %
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Fraport AG
59.95 EUR 1.05 EUR 1.78 %
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Galderma
163.00 EUR 1.00 EUR 0.62 %
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GEK Terna Holding Real Estate Construction Societe Anonyme
44.46 EUR -0.26 EUR -0.58 %
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HUGO BOSS AG
37.65 EUR -0.51 EUR -1.34 %
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Illumina Inc.
177.06 EUR -0.66 EUR -0.37 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.38 EUR 0.09 EUR 2.61 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.90 EUR -0.01 EUR -0.88 %
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Jumbo SA
25.58 EUR 0.06 EUR 0.24 %
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Kemira Oyj
17.07 EUR -0.13 EUR -0.76 %
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KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs
5.29 EUR -0.08 EUR -1.53 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
223.00 EUR 0.90 EUR 0.41 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
73.00 EUR -1.00 EUR -1.35 %
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Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
46.42 EUR -0.38 EUR -0.81 %
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Molson Coors Brewing Company (MCBC)
33.13 EUR 0.26 EUR 0.79 %
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Motor Oil
65.70 EUR 1.50 EUR 2.34 %
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National Bank of Greece
17.50 EUR -0.36 EUR -2.02 %
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Nokia Oyj (Nokia Corp.)
9.25 EUR -0.31 EUR -3.20 %
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OHB SE
176.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Persimmon plc
12.92 EUR 0.07 EUR 0.54 %
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Aktie kaufen
PIRAEUS BANK S.A. Registered Shs
10.64 EUR -0.18 EUR -1.66 %
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Aktie kaufen
Prosus N.V.
35.88 EUR 0.38 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Public Power Corp. of Greece
24.34 EUR -0.20 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Pure Storage Inc (A)
83.70 EUR 2.80 EUR 3.46 %
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Aktie kaufen
Rosebank Industries Plc Registered Shs
3.68 EUR -0.10 EUR -2.65 %
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Sandoz
68.00 EUR -2.08 EUR -2.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30.15 EUR -0.40 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
4.72 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Signify (ehemals Philips Lighting)
14.97 EUR -0.09 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Softcat PLC
21.40 EUR 0.20 EUR 0.94 %
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Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
37.18 EUR -0.14 EUR -0.38 %
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Swisscom AG
685.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Aktie kaufen
TAURON Polska Energia S.A
2.06 EUR -0.15 EUR -6.97 %
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The Trade Desk Inc (A)
12.26 EUR -0.07 EUR -0.57 %
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Thule Group AB
17.64 EUR -0.27 EUR -1.51 %
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Viscofan S.A.
53.70 EUR -0.20 EUR -0.37 %
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Volkswagen (VW) St.
80.35 EUR -0.80 EUR -0.99 %
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Aktie kaufen
Wienerberger AG
18.13 EUR -0.12 EUR -0.66 %
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Aktie kaufen
Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs
6.63 EUR 0.02 EUR 0.30 %
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Aktie kaufen
Wolters Kluwer N.V.
66.04 EUR 0.70 EUR 1.07 %
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Aktie kaufen
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Bearer shs
32.70 EUR 0.92 EUR 2.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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+ MDAX

AUFNAHME

- Ströer

HERAUSNAHME

- Hugo Boss

+ SDAX

AUFNAHME

- Hugo Boss

HERAUSNAHME

- Ströer

+ TECDAX

AUFNAHME

- OHB

HERAUSNAHME

- Cancom

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

Werbung

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Alpha Bank

- Easyjet

- Endeavour Mining

- Eurobank

- GEK Terna

- Jumbo

- National Bank of Greece

- Metlen Energy & Metals

- Motor Oil

- Piraeus Bank

- Public Power

- Rosebank Industries

- Softcat

- XTB

HERAUSNAHME

Werbung

- Aumovio

- Bakkafrost

- Bucher Industries

- Fraport

- JD Sports Fashion

- Kemira

- Kongsberg Maritime

- SES

- Signify

- Tauron

- Thule Group

- Viscofan

- Wienerberger

- Wihlborgs Fastigheter

+ ATX

AUFNAHME

- Mayr-Melnhof Karton

HERAUSNAHME

- SBO

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Easyjet

- Ithaca Energy

HERAUSNAHME

- Entain

- Persimmon

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

+ S&P-500

AUFNAHME

- Bloom Energy

- Everpure

- Illumina

HERAUSNAHME

- Builders Firstsource

- Molson Coors Beverage

- Trade Desk

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

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Datum Rating Analyst
10.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.