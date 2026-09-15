DAX 25.441 -0,5%ESt50 6.260 -1,0%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,40 +2,4%Nas 26.186 -0,6%Bitcoin 67.260 -0,8%Euro 1,1538 -0,1%Öl 107,4 +1,6%Gold 4.304 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALPHA BANK S.A. Registered Shs
4.65 EUR -0.01 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AUMOVIO
36.70 EUR -1.20 EUR -3.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bakkafrost
41.40 EUR -0.24 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Barclays plc
5.64 EUR -0.11 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bloom Energy
223.00 EUR -13.00 EUR -5.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bucher Industries AG
333.20 EUR -1.20 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Builders Firstsource IncShs
51.68 EUR 0.98 EUR 1.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CANCOM SE
21.30 EUR -0.35 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
7.77 EUR -0.01 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Endeavour Mining PLC
53.08 EUR -0.46 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Engie (ex GDF Suez)
23.65 EUR -0.32 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Entain PLC Registered Shs
5.80 EUR -0.01 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EUROBANK S.A. Registered Shs
4.68 EUR 0.03 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
60.20 EUR 1.30 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Galderma
165.00 EUR 3.00 EUR 1.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
GEK Terna Holding Real Estate Construction Societe Anonyme
44.36 EUR -0.36 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HUGO BOSS AG
37.81 EUR -0.35 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Illumina Inc.
178.36 EUR -1.46 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.30 EUR 0.00 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.91 EUR 0.00 EUR -0.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Jumbo SA
26.32 EUR 0.80 EUR 3.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kemira Oyj
17.07 EUR -0.13 EUR -0.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs
5.34 EUR -0.04 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
226.90 EUR -1.20 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
72.40 EUR -0.30 EUR -0.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
46.34 EUR -0.46 EUR -0.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Molson Coors Brewing Company (MCBC)
33.51 EUR 0.64 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Motor Oil
66.30 EUR 2.10 EUR 3.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
National Bank of Greece
17.50 EUR -0.36 EUR -2.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
8.57 EUR -0.99 EUR -10.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
177.20 EUR 1.20 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Persimmon plc
13.19 EUR 0.34 EUR 2.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PIRAEUS BANK S.A. Registered Shs
10.62 EUR -0.21 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
35.61 EUR 0.12 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Public Power Corp. of Greece
24.28 EUR -0.26 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Pure Storage Inc (A)
78.56 EUR -2.34 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rosebank Industries Plc Registered Shs
3.80 EUR 0.02 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandoz
70.76 EUR -0.10 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30.25 EUR -0.30 EUR -0.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
4.63 EUR -0.09 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Signify (ehemals Philips Lighting)
14.97 EUR -0.09 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Softcat PLC
22.20 EUR 1.00 EUR 4.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
37.48 EUR 0.16 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
700.00 EUR 15.00 EUR 2.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TAURON Polska Energia S.A
2.06 EUR -0.15 EUR -6.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
12.88 EUR 0.55 EUR 4.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Thule Group AB
17.64 EUR -0.27 EUR -1.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Viscofan S.A.
53.70 EUR -0.20 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
81.00 EUR -0.15 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
17.56 EUR -0.69 EUR -3.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs
6.63 EUR 0.02 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wolters Kluwer N.V.
70.10 EUR 4.76 EUR 7.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Bearer shs
34.77 EUR 2.98 EUR 9.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

Werbung

+ MDAX

AUFNAHME

- Ströer

HERAUSNAHME

- Hugo Boss

+ SDAX

AUFNAHME

- Hugo Boss

HERAUSNAHME

- Ströer

+ TECDAX

AUFNAHME

- OHB

HERAUSNAHME

- Cancom

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

Werbung

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Alpha Bank

- Easyjet

- Endeavour Mining

- Eurobank

- GEK Terna

- Jumbo

- National Bank of Greece

- Metlen Energy & Metals

- Motor Oil

- Piraeus Bank

- Public Power

- Rosebank Industries

- Softcat

- XTB

HERAUSNAHME

Werbung

- Aumovio

- Bakkafrost

- Bucher Industries

- Fraport

- JD Sports Fashion

- Kemira

- Kongsberg Maritime

- SES

- Signify

- Tauron

- Thule Group

- Viscofan

- Wienerberger

- Wihlborgs Fastigheter

+ ATX

AUFNAHME

- Mayr-Melnhof Karton

HERAUSNAHME

- SBO

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Easyjet

- Ithaca Energy

HERAUSNAHME

- Entain

- Persimmon

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

+ S&P-500

AUFNAHME

- Bloom Energy

- Everpure

- Illumina

HERAUSNAHME

- Builders Firstsource

- Molson Coors Beverage

- Trade Desk

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.