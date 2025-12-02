DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -1,3%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.047 +0,9%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,22 -0,2%Gold4.208 -0,6%
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Top News
Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager
Netflix-Aktie kaum verändert: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei Netflix-Aktie kaum verändert: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

02.12.25 06:19 Uhr
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

===

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

+ STOXX-600

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)

