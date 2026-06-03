ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:
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++++++ DAX ++++++
- Aufnahme
- Löschung
Porsche Automobil Holding SE
++++++ MDAX ++++++
- Aufnahme
Porsche Automobil Holding SE
Elmos Semiconductor SE
Siltronic AG
- Löschung
Hochtief AG
Redcare Pharmacy N.V.
Ströer SE & Co. KGaA
Jungheinrich AG
+++++++ SDAX ++++++
- Aufnahme
Jungheinrich AG
Ströer SE & Co. KGaA
Redcare Pharmacy N.V.
LPKF Laser & Electronics SE
Vincorion SE
Basler AG
Asta Energy Solution AG
- Löschung
ProSiebenSat.1 Media SE
Suss Microtec SE
Siltronic AG
Elmos Semiconductor SE
Adesso SE
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Verve Group SE
++++++++ TecDAX +++++
- Aufnahme
PVA TePla AG
Verbio SE
- Löschung
1&1 AG
Nagarro SE
+++++++ STOXX-600 ++++++
AUFNAHME
- Soitec
- AT&S Austria Technologie
- Computacenter
- SES
- Comet Holdings
- Inficon
- Acerinox
- BAM Groep
- Bank Millenium
- Kety
- TGS
- Aker
HERAUSNAHME
- Camurus
- Vidrala
- B&M
- Wendel
- Wallenstam
- Inwit
- Easyjet
- Ambu
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cln/flf
(END) Dow Jones Newswires
June 04, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent