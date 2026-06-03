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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

04.06.26 06:19 Uhr
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Aktien
1&1 AG
23,40 EUR -0,40 EUR -1,68%
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Acerinox S.A.
15,95 EUR -0,03 EUR -0,19%
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adesso SE
61,20 EUR -0,50 EUR -0,81%
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Aker ASAShs -A-
118,40 EUR 1,20 EUR 1,02%
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
8,50 EUR -0,23 EUR -2,63%
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ASTA Energy Solutions
75,00 EUR 3,40 EUR 4,75%
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AT & S (AT&S)
153,00 EUR 4,80 EUR 3,24%
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B&M European Value Retail PLC Registered Shs
2,25 EUR 0,32 EUR 16,34%
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Bank Millennium S.A.
4,24 EUR -0,08 EUR -1,88%
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Basler AG
30,05 EUR -0,30 EUR -0,99%
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Bavarian Nordic A/S
23,64 EUR -0,02 EUR -0,08%
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Big Yellow Group PLCShs
9,70 EUR 0,40 EUR 4,30%
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BVB (Borussia Dortmund)
3,07 EUR -0,05 EUR -1,44%
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Camurus AB
48,32 EUR -2,78 EUR -5,44%
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Christian Dior S.A.
440,60 EUR 0,40 EUR 0,09%
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Comet Holding AG
369,80 CHF 2,40 CHF 0,65%
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Computacenter PLC
51,00 EUR -0,50 EUR -0,97%
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easyJet plc
5,21 EUR -0,10 EUR -1,88%
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Elmos Semiconductor
185,20 EUR -2,00 EUR -1,07%
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HOCHTIEF AG
493,00 EUR 10,60 EUR 2,20%
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INFICON HOLDING AG
174,60 CHF 5,80 CHF 3,44%
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Jungheinrich AG
23,80 EUR -0,42 EUR -1,73%
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LPKF Laser & Electronics AG
21,90 EUR -2,20 EUR -9,13%
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Nagarro SE
41,00 EUR -0,76 EUR -1,82%
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Porsche Automobil Holding SE
31,00 EUR -0,85 EUR -2,67%
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PVA TePla AG
42,76 EUR -0,26 EUR -0,60%
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
50,60 EUR 2,92 EUR 6,12%
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SES Global S.A. (Bearer FDRS)
8,42 EUR -0,49 EUR -5,45%
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Siltronic AG
103,80 EUR -0,10 EUR -0,10%
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Soitec SA
162,60 EUR 6,15 EUR 3,93%
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Ströer SE & Co. KGaA
35,76 EUR -1,82 EUR -4,84%
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Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
64,60 EUR 0,20 EUR 0,31%
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
98,80 EUR 5,60 EUR 6,01%
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
13,80 EUR -0,55 EUR -3,83%
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
39,24 EUR -1,26 EUR -3,11%
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Verve Group
1,64 EUR -0,03 EUR -1,68%
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Vidrala S.A.
73,40 EUR -1,00 EUR -1,34%
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Vincorion
17,65 EUR -0,48 EUR -2,65%
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Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,51 EUR -0,06 EUR -1,68%
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Wendel InvestissementAct.
86,40 EUR -1,25 EUR -1,43%
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

++++++ DAX ++++++

- Aufnahme

Hochtief

- Löschung

Porsche Automobil Holding SE

++++++ MDAX ++++++

- Aufnahme

Porsche Automobil Holding SE

Elmos Semiconductor SE

Siltronic AG

Suss Microtec SE

- Löschung

Hochtief AG

Redcare Pharmacy N.V.

Ströer SE & Co. KGaA

Jungheinrich AG

+++++++ SDAX ++++++

- Aufnahme

Jungheinrich AG

Ströer SE & Co. KGaA

Redcare Pharmacy N.V.

LPKF Laser & Electronics SE

Vincorion SE

Basler AG

Asta Energy Solution AG

- Löschung

ProSiebenSat.1 Media SE

Suss Microtec SE

Siltronic AG

Elmos Semiconductor SE

Adesso SE

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Verve Group SE

++++++++ TecDAX +++++

- Aufnahme

PVA TePla AG

Verbio SE

- Löschung

1&1 AG

Nagarro SE

+++++++ STOXX-600 ++++++

AUFNAHME

- Soitec

- AT&S Austria Technologie

- Computacenter

- SES

- Comet Holdings

- Inficon

- Acerinox

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Kety

- TGS

- Aker

HERAUSNAHME

- Camurus

- Christian Dior

- Vidrala

- Bavarian Nordic

- B&M

- Big Yellow Group

- Wendel

- Wallenstam

- Inwit

- Easyjet

- Ambu

- Sunbelt Rentals

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

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28.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
06.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
04.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
07.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
17.12.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
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29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

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