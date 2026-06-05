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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

08.06.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23,70 EUR -0,05 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Abrdn PLC
2,74 EUR 0,01 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Acerinox S.A.
15,67 EUR -0,08 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adesso SE
56,30 EUR -3,30 EUR -5,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aker ASAShs -A-
116,20 EUR -0,40 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
8,55 EUR -0,18 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
68,00 EUR -2,60 EUR -3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
125,00 EUR 2,60 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
B&M European Value Retail PLC Registered Shs
2,28 EUR -0,04 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bank Millennium S.A.
4,22 EUR -0,46 EUR -9,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Basler AG
25,35 EUR -1,30 EUR -4,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bavarian Nordic A/S
23,58 EUR -0,14 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Big Yellow Group PLCShs
9,10 EUR -0,40 EUR -4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BVB (Borussia Dortmund)
3,03 EUR -0,05 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Camurus AB
49,12 EUR -0,08 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Christian Dior S.A.
441,20 EUR 0,80 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comet Holding AG
346,00 CHF -14,20 CHF -3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Computacenter PLC
49,20 EUR -1,30 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
5,33 EUR -0,10 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
173,20 EUR -1,60 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
488,20 EUR -4,20 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
INFICON HOLDING AG
162,60 CHF -5,20 CHF -3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Investec PLCShs
7,10 EUR -0,45 EUR -5,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
23,38 EUR -0,26 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
20,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mondi PLC Registered Shs
8,65 EUR 0,10 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nagarro SE
40,76 EUR -0,68 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,86 EUR 0,06 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
38,76 EUR -0,34 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
48,16 EUR -0,48 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rightmove PLC Registered Shs
4,88 EUR -0,07 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
8,05 EUR -0,50 EUR -5,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
89,60 EUR 1,80 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Soitec SA
141,10 EUR -4,70 EUR -3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
34,66 EUR -0,80 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
70,80 EUR 5,60 EUR 8,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
85,40 EUR -1,10 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
12,96 EUR -0,34 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs
39,60 EUR -0,40 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
37,44 EUR -0,20 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verve Group
1,68 EUR -0,02 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vidrala S.A.
75,20 EUR -0,30 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
16,89 EUR -0,23 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,43 EUR -0,04 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wendel InvestissementAct.
81,50 EUR -2,00 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

+ DAX

AUFNAHME

-Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

-Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX +++++

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Aberdeen Group

- Computacenter

- Investec

HERAUSNAHME

- Berkeley Group

- Mondi

- Rightmove

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Acerinox

- Aker

- AT&S Austria Technologie

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Comet Holdings

- Computacenter

- Inficon

- Kety

- SES

- Soitec

- TGS

HERAUSNAHME

- Ambu

- Bavarian Nordic

- Big Yellow Group

- B&M

- Camurus

- Christian Dior

- Easyjet

- Inwit

- Sunbelt Rentals

- Vidrala

- Wallenstam

- Wendel

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Sunbelt Rentals und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

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11.05.2026HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2026HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
12.05.2026HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
12.05.2026HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
11.05.2026HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2026HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

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