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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

11.06.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24,30 EUR 0,45 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Abrdn PLC
2,69 EUR 0,05 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Acerinox S.A.
15,66 EUR -0,38 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adesso SE
53,80 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aker ASAShs -A-
110,60 EUR -1,60 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
8,53 EUR 0,07 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
63,40 EUR -3,00 EUR -4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
136,00 EUR -3,00 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
B&M European Value Retail PLC Registered Shs
2,17 EUR -0,15 EUR -6,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bank Millennium S.A.
4,32 EUR -0,06 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Basler AG
25,75 EUR 0,05 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bavarian Nordic A/S
23,82 EUR -0,18 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Big Yellow Group PLCShs
9,60 EUR -0,05 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BVB (Borussia Dortmund)
2,98 EUR -0,02 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
19,40 EUR 0,67 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Camurus AB
43,30 EUR -6,40 EUR -12,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Christian Dior S.A.
452,20 EUR -3,20 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comet Holding AG
362,20 CHF 6,60 CHF 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Computacenter PLC
47,60 EUR 0,80 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
5,45 EUR -0,08 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
158,20 EUR 0,40 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flex Ltd Registered Shs
120,82 EUR -3,48 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
456,80 EUR -14,00 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
INFICON HOLDING AG
166,60 CHF 6,40 CHF 4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Investec PLCShs
7,25 EUR -0,10 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
22,34 EUR -0,26 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
18,25 EUR -0,15 EUR -0,82%
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Aktie kaufen
Marvell Technology
218,30 EUR -1,10 EUR -0,50%
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Aktie kaufen
Mondi PLC Registered Shs
8,30 EUR -0,10 EUR -1,19%
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Aktie kaufen
Nagarro SE
36,06 EUR -1,70 EUR -4,50%
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Aktie kaufen
Pool Corp.
163,15 EUR -0,90 EUR -0,55%
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Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,41 EUR 0,11 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
41,42 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
48,00 EUR 0,14 EUR 0,29%
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Aktie kaufen
Rightmove PLC Registered Shs
4,94 EUR 0,02 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
7,90 EUR 0,02 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
84,70 EUR -0,80 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Soitec SA
124,00 EUR -1,20 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
34,28 EUR -0,62 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
68,00 EUR -2,80 EUR -3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
88,50 EUR 1,20 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
13,30 EUR 0,06 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs
39,40 EUR -0,20 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32,54 EUR -0,32 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verve Group
1,60 EUR -0,04 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vidrala S.A.
75,80 EUR 0,80 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
16,35 EUR 0,15 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,50 EUR 0,02 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wendel InvestissementAct.
83,00 EUR 0,35 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

+ DAX

AUFNAHME

-Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

-Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX +++++

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Aberdeen Group

- Computacenter

- Investec

HERAUSNAHME

- Berkeley Group

- Mondi

- Rightmove

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Acerinox

- Aker

- AT&S Austria Technologie

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Comet Holdings

- Computacenter

- Inficon

- Kety

- SES

- Soitec

- TGS

HERAUSNAHME

- Ambu

- Bavarian Nordic

- Big Yellow Group

- B&M

- Camurus

- Christian Dior

- Easyjet

- Inwit

- Sunbelt Rentals

- Vidrala

- Wallenstam

- Wendel

+ S&P-500

AUFNAHME

- Flex

- Marvell Technology

HERAUSNAHME

- Campbell's

- Pool Corp.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

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