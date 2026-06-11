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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

12.06.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24,25 EUR 0,40 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Abrdn PLC
2,69 EUR 0,05 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Acerinox S.A.
16,31 EUR 0,27 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adesso SE
54,20 EUR 0,30 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aker ASAShs -A-
110,60 EUR -1,60 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
8,56 EUR 0,04 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
66,20 EUR -0,20 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
145,60 EUR 9,60 EUR 7,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
B&M European Value Retail PLC Registered Shs
2,22 EUR -0,09 EUR -3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bank Millennium S.A.
4,31 EUR -0,07 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Basler AG
26,65 EUR 0,95 EUR 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bavarian Nordic A/S
24,22 EUR 0,22 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Big Yellow Group PLCShs
9,70 EUR 0,05 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BVB (Borussia Dortmund)
3,03 EUR 0,04 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
20,02 EUR 1,30 EUR 6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Camurus AB
42,86 EUR -6,84 EUR -13,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Christian Dior S.A.
452,20 EUR -3,20 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comet Holding AG
368,20 CHF 6,00 CHF 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Computacenter PLC
46,00 EUR -0,80 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
5,45 EUR -0,08 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
170,40 EUR 12,60 EUR 7,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flex Ltd Registered Shs
129,68 EUR 5,38 EUR 4,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
491,40 EUR 20,60 EUR 4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
INFICON HOLDING AG
166,00 CHF -0,60 CHF -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Investec PLCShs
7,25 EUR -0,10 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
22,28 EUR -0,32 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
21,30 EUR 2,90 EUR 15,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
242,45 EUR 23,05 EUR 10,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mondi PLC Registered Shs
8,30 EUR -0,10 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nagarro SE
35,50 EUR -2,26 EUR -5,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pool Corp.
163,20 EUR -0,85 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,61 EUR 0,31 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
42,64 EUR 1,20 EUR 2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
49,36 EUR 1,50 EUR 3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rightmove PLC Registered Shs
4,91 EUR -0,04 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
7,97 EUR 0,09 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
89,40 EUR 3,90 EUR 4,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Soitec SA
135,00 EUR 9,80 EUR 7,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
34,22 EUR -0,68 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
67,80 EUR -3,00 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
95,00 EUR 7,70 EUR 8,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
13,31 EUR 0,07 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs
39,40 EUR -0,20 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32,04 EUR -0,82 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verve Group
1,58 EUR -0,07 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vidrala S.A.
76,40 EUR 0,60 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
15,91 EUR -0,29 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,47 EUR -0,00 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wendel InvestissementAct.
83,00 EUR 0,35 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

+ DAX

AUFNAHME

-Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

-Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX +++++

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Aberdeen Group

- Computacenter

- Investec

HERAUSNAHME

- Berkeley Group

- Mondi

- Rightmove

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Acerinox

- Aker

- AT&S Austria Technologie

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Comet Holdings

- Computacenter

- Inficon

- Kety

- SES

- Soitec

- TGS

HERAUSNAHME

- Ambu

- Bavarian Nordic

- Big Yellow Group

- B&M

- Camurus

- Christian Dior

- Easyjet

- Inwit

- Sunbelt Rentals

- Vidrala

- Wallenstam

- Wendel

+ S&P-500

AUFNAHME

- Flex

- Marvell Technology

HERAUSNAHME

- Campbell's

- Pool Corp.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Campbell Soup und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

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