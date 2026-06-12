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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

15.06.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24,70 EUR 0,45 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Abrdn PLC
2,70 EUR 0,00 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Acerinox S.A.
16,87 EUR 0,29 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adesso SE
53,80 EUR -0,40 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aker ASAShs -A-
112,60 EUR 2,00 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
8,49 EUR -0,07 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
68,60 EUR 2,40 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Astera Labs Inc Registered Shs
328,00 EUR 14,00 EUR 4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
152,20 EUR 6,60 EUR 4,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
B&M European Value Retail PLC Registered Shs
2,29 EUR 0,07 EUR 3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bank Millennium S.A.
4,41 EUR 0,10 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Basler AG
26,60 EUR -0,05 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bavarian Nordic A/S
24,36 EUR -0,36 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Big Yellow Group PLCShs
9,85 EUR 0,15 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BVB (Borussia Dortmund)
3,09 EUR 0,06 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
19,22 EUR -0,80 EUR -4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Camurus AB
48,46 EUR 5,60 EUR 13,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
124,98 EUR 5,62 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Christian Dior S.A.
465,80 EUR 13,60 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
43,99 EUR -1,10 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comet Holding AG
380,80 CHF 12,60 CHF 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Computacenter PLC
47,00 EUR 1,00 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
89,00 EUR 9,20 EUR 11,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
5,75 EUR 0,30 EUR 5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
173,40 EUR 3,00 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flex Ltd Registered Shs
132,20 EUR 2,52 EUR 1,94%
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Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
488,40 EUR -3,00 EUR -0,61%
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INFICON HOLDING AG
170,80 CHF 4,80 CHF 2,89%
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Aktie kaufen
Insmed Inc.
82,84 EUR -1,04 EUR -1,24%
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Aktie kaufen
Investec PLCShs
7,55 EUR 0,30 EUR 4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
22,74 EUR 0,46 EUR 2,06%
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Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
22,30 EUR 1,00 EUR 4,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
246,60 EUR 4,15 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mondi PLC Registered Shs
8,25 EUR -0,05 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nagarro SE
36,00 EUR 0,50 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nebius
201,00 EUR 11,00 EUR 5,79%
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Aktie kaufen
Pool Corp.
164,30 EUR 1,10 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,62 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
43,52 EUR 0,88 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
49,58 EUR 0,22 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rightmove PLC Registered Shs
4,86 EUR -0,05 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
88,50 EUR -11,50 EUR -11,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
8,26 EUR 0,29 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
89,10 EUR -0,30 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Soitec SA
130,85 EUR -4,15 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
33,92 EUR -0,30 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
69,00 EUR 1,20 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
94,50 EUR -0,50 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
335,30 EUR 17,30 EUR 5,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
13,86 EUR 0,55 EUR 4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs
39,20 EUR -0,20 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
31,72 EUR -0,32 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
156,00 EUR -2,00 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verve Group
1,57 EUR -0,02 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vidrala S.A.
77,30 EUR 0,90 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
16,09 EUR 0,18 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,53 EUR 0,06 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wendel InvestissementAct.
84,30 EUR 1,30 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
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Zscaler Inc Registered Shs
111,30 EUR 4,60 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

+ DAX

AUFNAHME

-Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

-Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX +++++

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Aberdeen Group

- Computacenter

- Investec

HERAUSNAHME

- Berkeley Group

- Mondi

- Rightmove

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Acerinox

- Aker

- AT&S Austria Technologie

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Comet Holdings

- Computacenter

- Inficon

- Kety

- SES

- Soitec

- TGS

HERAUSNAHME

- Ambu

- Bavarian Nordic

- Big Yellow Group

- B&M

- Camurus

- Christian Dior

- Easyjet

- Inwit

- Sunbelt Rentals

- Vidrala

- Wallenstam

- Wendel

+ S&P-500

AUFNAHME

- Flex

- Marvell Technology

HERAUSNAHME

- Campbell's

- Pool Corp.

+ NASDAQ-100

AUFNAHME

- Astera Labs

- Coreweave

- Nebius

- Rocket Lab

- Teradyne

HERAUSNAHME

- Charter Communications

- Cognizant

- Insmed

- Verisk

- Zscaler

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

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