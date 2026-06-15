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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

16.06.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24,45 EUR -0,25 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Abrdn PLC
2,77 EUR 0,08 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Acerinox S.A.
16,72 EUR 0,03 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adesso SE
54,00 EUR 0,20 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aker ASAShs -A-
112,80 EUR 0,20 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
8,45 EUR -0,05 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
73,20 EUR 4,60 EUR 6,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Astera Labs Inc Registered Shs
322,00 EUR -6,00 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
207,00 EUR 54,80 EUR 36,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
B&M European Value Retail PLC Registered Shs
2,35 EUR 0,06 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bank Millennium S.A.
5,04 EUR 0,63 EUR 14,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Basler AG
27,85 EUR 1,25 EUR 4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bavarian Nordic A/S
24,16 EUR 0,04 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Big Yellow Group PLCShs
10,10 EUR 0,25 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BVB (Borussia Dortmund)
3,08 EUR -0,01 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
19,58 EUR 0,36 EUR 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Camurus AB
50,35 EUR 1,89 EUR 3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
122,62 EUR -0,96 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Christian Dior S.A.
478,20 EUR 12,40 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
44,80 EUR 0,81 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comet Holding AG
395,40 CHF 14,60 CHF 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Computacenter PLC
47,80 EUR 0,20 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
92,31 EUR -0,69 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
5,85 EUR 0,10 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
174,80 EUR 1,40 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flex Ltd Registered Shs
134,64 EUR 2,44 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
492,00 EUR 3,60 EUR 0,74%
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INFICON HOLDING AG
173,40 CHF 2,60 CHF 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Insmed Inc.
84,08 EUR 1,24 EUR 1,50%
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Aktie kaufen
Investec PLCShs
7,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Aktie kaufen
Jungheinrich AG
23,34 EUR 0,60 EUR 2,64%
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Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
22,80 EUR 0,50 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
267,25 EUR 20,65 EUR 8,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mondi PLC Registered Shs
8,50 EUR 0,25 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nagarro SE
35,74 EUR -0,26 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nebius
221,60 EUR -4,40 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pool Corp.
168,00 EUR 3,70 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
31,29 EUR 0,67 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
43,24 EUR -0,28 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
56,30 EUR 6,72 EUR 13,55%
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Aktie kaufen
Rightmove PLC Registered Shs
4,91 EUR 0,05 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
93,20 EUR -2,10 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
7,92 EUR -0,35 EUR -4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
91,95 EUR 2,85 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Soitec SA
137,05 EUR 6,20 EUR 4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
34,14 EUR 0,22 EUR 0,65%
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Aktie kaufen
Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
70,00 EUR 1,00 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
100,40 EUR 5,90 EUR 6,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
371,80 EUR 36,50 EUR 10,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
13,45 EUR -0,41 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs
39,80 EUR 0,60 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30,36 EUR -1,36 EUR -4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
158,00 EUR 2,00 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verve Group
1,58 EUR 0,00 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vidrala S.A.
81,60 EUR 4,30 EUR 5,56%
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Aktie kaufen
Vincorion
17,06 EUR 0,97 EUR 6,03%
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Aktie kaufen
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,60 EUR 0,07 EUR 2,04%
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Wendel InvestissementAct.
84,75 EUR 0,45 EUR 0,53%
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Zscaler Inc Registered Shs
114,00 EUR 2,70 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

+ DAX

AUFNAHME

-Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

-Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Aberdeen Group

- Computacenter

- Investec

HERAUSNAHME

- Berkeley Group

- Mondi

- Rightmove

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Acerinox

- Aker

- AT&S Austria Technologie

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Comet Holdings

- Computacenter

- Inficon

- Kety

- SES

- Soitec

- TGS

HERAUSNAHME

- Ambu

- Bavarian Nordic

- Big Yellow Group

- B&M

- Camurus

- Christian Dior

- Easyjet

- Inwit

- Sunbelt Rentals

- Vidrala

- Wallenstam

- Wendel

+ S&P-500

AUFNAHME

- Flex

- Marvell Technology

HERAUSNAHME

- Campbell's

- Pool Corp.

+ NASDAQ-100

AUFNAHME

- Astera Labs

- Coreweave

- Nebius

- Rocket Lab

- Teradyne

HERAUSNAHME

- Charter Communications

- Cognizant

- Insmed

- Verisk

- Zscaler

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

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