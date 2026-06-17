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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

18.06.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,70 EUR -0,95 EUR -4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Abrdn PLC
2,67 EUR -0,03 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Acerinox S.A.
17,12 EUR 0,37 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adesso SE
52,60 EUR -1,40 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aker ASAShs -A-
103,00 EUR 0,40 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
8,24 EUR -0,13 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
75,60 EUR 3,20 EUR 4,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Astera Labs Inc Registered Shs
327,00 EUR 4,00 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
219,50 EUR 21,50 EUR 10,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
B&M European Value Retail PLC Registered Shs
2,13 EUR -0,05 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bank Millennium S.A.
4,70 EUR -0,46 EUR -8,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Basler AG
27,00 EUR -0,20 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bavarian Nordic A/S
23,82 EUR 0,10 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Big Yellow Group PLCShs
10,10 EUR 0,20 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BVB (Borussia Dortmund)
3,04 EUR -0,03 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
18,36 EUR -0,49 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Camurus AB
46,98 EUR -3,12 EUR -6,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
114,28 EUR -6,94 EUR -5,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Christian Dior S.A.
479,80 EUR 4,00 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
43,73 EUR 0,47 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comet Holding AG
413,20 CHF 23,80 CHF 6,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Computacenter PLC
47,40 EUR 0,20 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
105,00 EUR 5,00 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
5,79 EUR -0,02 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
172,40 EUR 2,20 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flex Ltd Registered Shs
127,14 EUR -0,46 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
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HOCHTIEF AG
508,00 EUR 12,40 EUR 2,50%
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INFICON HOLDING AG
171,20 CHF 2,80 CHF 1,66%
Charts|News|Analysen
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Insmed Inc.
83,60 EUR 0,07 EUR 0,08%
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Aktie kaufen
Investec PLCShs
7,35 EUR -0,10 EUR -1,34%
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Aktie kaufen
Jungheinrich AG
24,06 EUR 0,34 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
26,00 EUR 3,50 EUR 15,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
256,70 EUR 10,20 EUR 4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mondi PLC Registered Shs
8,50 EUR 0,15 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nagarro SE
35,30 EUR -0,12 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nebius
248,00 EUR 16,75 EUR 7,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pool Corp.
168,90 EUR 6,20 EUR 3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,34 EUR -1,04 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
45,42 EUR 3,06 EUR 7,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
64,55 EUR 3,10 EUR 5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rightmove PLC Registered Shs
4,97 EUR 0,05 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
96,80 EUR 3,80 EUR 4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
7,37 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
91,70 EUR -2,30 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Soitec SA
123,45 EUR -14,85 EUR -10,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
34,80 EUR -0,54 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
70,00 EUR -0,60 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
99,90 EUR 2,45 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
365,45 EUR -6,60 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
12,64 EUR -0,34 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs
40,00 EUR 0,20 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30,88 EUR -0,40 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
154,00 EUR -1,00 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verve Group
1,50 EUR -0,03 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vidrala S.A.
78,10 EUR -0,50 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
17,11 EUR 0,64 EUR 3,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,48 EUR -0,02 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wendel InvestissementAct.
84,05 EUR -1,50 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
109,46 EUR 1,18 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

+ DAX

AUFNAHME

-Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

-Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX +++++

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Aberdeen Group

- Computacenter

- Investec

HERAUSNAHME

- Berkeley Group

- Mondi

- Rightmove

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Acerinox

- Aker

- AT&S Austria Technologie

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Comet Holdings

- Computacenter

- Inficon

- Kety

- SES

- Soitec

- TGS

HERAUSNAHME

- Ambu

- Bavarian Nordic

- Big Yellow Group

- B&M

- Camurus

- Christian Dior

- Easyjet

- Inwit

- Sunbelt Rentals

- Vidrala

- Wallenstam

- Wendel

+ S&P-500

AUFNAHME

- Flex

- Marvell Technology

HERAUSNAHME

- Campbell's

- Pool Corp.

+ NASDAQ-100

AUFNAHME

- Astera Labs

- Coreweave

- Nebius

- Rocket Lab

- Teradyne

HERAUSNAHME

- Charter Communications

- Cognizant

- Insmed

- Verisk

- Zscaler

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Astera Labs und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

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Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
16.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
16.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
16.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
16.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
15.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
16.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
16.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
15.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
04.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
06.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
04.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
07.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

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