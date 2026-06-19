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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

22.06.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,05 EUR 0,05 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aberdeen Group
2,64 EUR -0,05 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Acerinox S.A.
16,59 EUR -0,05 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adesso SE
51,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aker ASAShs -A-
100,00 EUR -2,00 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
8,17 EUR 0,02 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
72,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Astera Labs Inc Registered Shs
360,00 EUR -6,00 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
230,00 EUR 1,00 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
B&M European Value Retail PLC Registered Shs
2,13 EUR -0,04 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bank Millennium S.A.
4,61 EUR -0,09 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Basler AG
31,70 EUR 3,75 EUR 13,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bavarian Nordic A/S
23,64 EUR -0,08 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Big Yellow Group PLCShs
9,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BVB (Borussia Dortmund)
3,05 EUR 0,02 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
18,50 EUR 0,54 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Camurus AB
47,02 EUR -1,40 EUR -2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
109,52 EUR -0,74 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Christian Dior S.A.
473,80 EUR 1,60 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
38,14 EUR -4,16 EUR -9,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comet Holding AG
427,00 CHF 6,00 CHF 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Computacenter PLC
47,40 EUR 0,40 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
101,52 EUR 0,74 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
5,83 EUR -0,01 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
181,80 EUR 4,20 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flex Ltd Registered Shs
128,34 EUR 1,80 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
510,50 EUR 3,00 EUR 0,59%
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Aktie kaufen
INFICON HOLDING AG
173,80 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Insmed Inc.
83,02 EUR -2,98 EUR -3,47%
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Aktie kaufen
Investec PLCShs
7,25 EUR -0,10 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
24,30 EUR -0,02 EUR -0,08%
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Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
28,60 EUR 2,70 EUR 10,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
277,00 EUR 4,40 EUR 1,61%
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Aktie kaufen
Mondi PLC Registered Shs
8,35 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nagarro SE
36,06 EUR 0,50 EUR 1,41%
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Aktie kaufen
Nebius
243,05 EUR -1,95 EUR -0,80%
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Aktie kaufen
Pool Corp.
170,30 EUR 2,30 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,42 EUR 0,34 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
43,12 EUR -2,52 EUR -5,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
69,35 EUR 2,40 EUR 3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rightmove PLC Registered Shs
4,74 EUR -0,10 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
92,10 EUR 1,40 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SES Global S.A. (Bearer FDRS)
7,09 EUR -0,03 EUR -0,35%
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Aktie kaufen
Siltronic AG
94,55 EUR 2,40 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Soitec SA
118,95 EUR 4,20 EUR 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
34,74 EUR -0,24 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
73,60 EUR 4,00 EUR 5,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
110,90 EUR 7,90 EUR 7,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
384,70 EUR 6,55 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
12,09 EUR -0,02 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs
40,60 EUR -0,60 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
31,82 EUR 1,82 EUR 6,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
151,00 EUR -1,00 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verve Group
1,45 EUR -0,04 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vidrala S.A.
79,20 EUR 0,50 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
16,33 EUR -0,57 EUR -3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,43 EUR -0,02 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wendel InvestissementAct.
84,25 EUR -0,10 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
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Zscaler Inc Registered Shs
109,16 EUR 1,84 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

+ DAX

AUFNAHME

-Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

-Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Aberdeen Group

- Computacenter

- Investec

HERAUSNAHME

- Berkeley Group

- Mondi

- Rightmove

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Acerinox

- Aker

- AT&S Austria Technologie

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Comet Holdings

- Computacenter

- Inficon

- Kety

- SES

- Soitec

- TGS

HERAUSNAHME

- Ambu

- Bavarian Nordic

- Big Yellow Group

- B&M

- Camurus

- Christian Dior

- Easyjet

- Inwit

- Sunbelt Rentals

- Vidrala

- Wallenstam

- Wendel

+ S&P-500

AUFNAHME

- Flex

- Marvell Technology

HERAUSNAHME

- Campbell's

- Pool Corp.

+ NASDAQ-100

AUFNAHME

- Astera Labs

- Coreweave

- Nebius

- Rocket Lab

- Teradyne

HERAUSNAHME

- Charter Communications

- Cognizant

- Insmed

- Verisk

- Zscaler

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

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