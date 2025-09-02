DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +4,0%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.391 -0,2%Euro1,1632 -0,1%Öl68,96 -0,2%Gold3.534 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 für Allianz-Aktie
Top News
Alphabet-Aktie: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab Alphabet-Aktie: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab
Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September

03.09.25 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Abivax SA
69,40 EUR 1,00 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
arGEN-X N.V.
609,20 EUR -2,40 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l.
12,44 EUR 0,64 EUR 5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
45,17 EUR -0,04 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
15,40 EUR -0,23 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Camurus AB
65,40 EUR 7,00 EUR 11,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carl Zeiss Meditec AG
43,00 EUR -1,50 EUR -3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Computacenter PLC
25,60 EUR -1,60 EUR -5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,75 EUR -0,36 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Embracer Group AB Registered Shs -B-
7,54 EUR -0,66 EUR -8,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
flatexDEGIRO AG
27,00 EUR -0,80 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
71,25 EUR -1,15 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
44,36 EUR -0,92 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hess Midstream LP Registered Shs -A-
41,29 USD 0,09 USD 0,22%
Charts|News|Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,91 EUR -0,78 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
3,64 EUR -0,04 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
20,34 EUR -0,44 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pernod Ricard S.A.
97,80 EUR -1,52 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
78,20 EUR -3,30 EUR -4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.764,00 EUR 12,50 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
84,56 EUR -4,46 EUR -5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,09 EUR -0,15 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unicaja Banco S.A.
2,34 EUR 0,24 EUR 11,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zegona Communications PLC
13,20 EUR -0,60 EUR -4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam:

===

+ EURO-STOXX-50

Wer­bung

AUFNAHME

- Argenx

- Deutsche Bank

- Siemens Energy

HERAUSNAHME

- Nokia

- Pernod Ricard

- Stellantis

+ STOXX-50

AUFNAHME

- BBVA

- Rheinmetall

HERAUSNAHME

- BASF

- Mercedes-Benz

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Abivax

- Camurus

- Flatexdegiro

- Fraport

- Nordex

- Unicaja Banco

Wer­bung

- Zegona Communications

HERAUSNAHME

- Banca Popolara di Sondrio

- Carl Zeiss Meditec

- Computacenter

- Embracer Group

- Gerresheimer

- Redcare Pharmacy

- Verallia

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Abivax SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Abivax SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen