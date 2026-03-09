DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 +1,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1634 ±0,0%Öl92,54 +3,1%Gold5.165 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreis: Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE mit Umsatzsprung - Gewinn deutlich tiefer -- Rheinmetall im Fokus
Top News
Trading-Depot: 110,7 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 110,7 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden!
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

10.03.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3,88 EUR 0,06 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AIXTRON SE
29,34 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alten S.A.
60,20 EUR -0,10 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amplifon S.p.A. Post Frazionamento
10,43 EUR -0,10 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Asseco Poland S.A.Shs
40,68 EUR 0,70 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AUMOVIO
36,32 EUR -0,34 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Azelis Group N.V.
7,64 EUR -0,08 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Benefit Systems S.A.
850,00 EUR -5,00 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carl Zeiss Meditec AG
25,04 EUR 0,06 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
277,75 EUR -1,55 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coherent Corp.
219,00 EUR 12,00 EUR 5,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comfort Systems USA IncShs
1.165,00 EUR -13,00 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,95 EUR -0,11 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CRH plc
91,14 EUR -0,22 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DEUTZ AG
10,52 EUR 0,03 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DiaSorin S.p.A.Az.
69,62 EUR 2,32 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EchoStar Corp (A)
92,50 EUR -2,50 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eurazeo S.A.
45,30 EUR -0,12 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
43,60 EUR 0,80 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Formycon AG
19,60 EUR 0,10 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
18,35 EUR -0,66 EUR -3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grafton Group plc
10,26 EUR -0,28 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Greggs PLC
18,90 EUR 0,10 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
4,95 EUR -0,03 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hemnet AB Registered Shs
12,06 EUR 0,21 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hexpol AB (B)
6,78 EUR 0,11 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hochschild Mining PLCShs
7,67 EUR 0,07 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Huber + Suhner AG
166,00 CHF -6,20 CHF -3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ING Bank Slaski S.A.
88,30 EUR 0,10 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
init innovation in traffic systems SE
45,40 EUR -0,10 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JENOPTIK AG
27,36 EUR 0,44 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kinnevik AB Registered Shs -B-
4,89 EUR -0,73 EUR -12,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued
39,12 EUR 0,32 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
14,03 EUR 0,41 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LKQ Corp.
26,40 EUR 0,20 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
7,05 EUR 0,08 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
558,00 EUR 23,00 EUR 4,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Match Group Inc
26,27 EUR 0,62 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mohawk Industries Inc.
92,00 EUR 5,00 EUR 5,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Molina Healthcare
126,20 EUR 1,65 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ocado Group PLC
2,19 EUR 0,05 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
55,80 EUR 0,60 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
34,30 EUR 0,80 EUR 2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pan African Resources PLCShs
1,87 EUR 0,08 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paycom Software Inc
118,40 EUR 0,15 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pirelli
5,75 EUR 0,09 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PSI Software AG
45,10 EUR -0,60 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
45,82 EUR 0,68 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SEB S.A.
45,52 EUR -0,14 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Softcat PLC
13,50 EUR 0,50 EUR 3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
63,08 EUR 1,84 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRATEC SE
19,22 EUR 0,48 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tate & Lyle PLC Registered Shs
4,12 EUR 0,03 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAURON Polska Energia S.A
2,24 EUR -0,17 EUR -7,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
4,72 EUR -0,02 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tecan (N)
126,00 CHF -1,80 CHF -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Technoprobe S.p.A. Az nominativa
15,60 EUR 0,75 EUR 5,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
93,25 EUR -0,05 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
tonies
10,52 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Valiant AG
164,80 CHF 1,00 CHF 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28,62 EUR -0,10 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisure PLC Registered Shs
8,86 EUR 0,28 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vertiv Holdings
230,20 EUR -0,05 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zabka Group Registered Shs
4,76 EUR -0,19 EUR -3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:

===

Wer­bung

+ MDAX

AUFNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- Salzgitter

HERAUSNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

+ SDAX

AUFNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Init Innovation

- Teamviewer

HERAUSNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- PSI Software

- Salzgitter

+ STOXX-600

Wer­bung

AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

Wer­bung

- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX

AUFNAHME

- Palfinger

HERAUSNAHME

- CPI Europe

+ S&P-500

Aufnahme

- Vertiv

- Lumentum

- Coherent

- EchoStar

Herausnahme

- Match Group

- Molina Healthcare

- Lamb Weston

- Paycom Software

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Carvana und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airtel Africa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airtel Africa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
02.03.2026AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.2026AIXTRON SE BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026AIXTRON SE KaufenDZ BANK
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.2026AIXTRON SE BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026AIXTRON SE KaufenDZ BANK
27.02.2026AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
27.02.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
20.01.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen