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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

19.03.26 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
4,40 EUR 0,26 EUR 6,28%
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AIXTRON SE
34,00 EUR 0,39 EUR 1,16%
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Alten S.A.
55,50 EUR -1,30 EUR -2,29%
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Amplifon S.p.A. Post Frazionamento
8,20 EUR 0,00 EUR 0,05%
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Asseco Poland S.A.Shs
39,46 EUR 0,50 EUR 1,28%
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AUMOVIO
37,72 EUR 1,34 EUR 3,68%
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Azelis Group N.V.
7,38 EUR 0,07 EUR 0,89%
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Benefit Systems S.A.
834,00 EUR 15,00 EUR 1,83%
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Carl Zeiss Meditec AG
23,66 EUR 0,06 EUR 0,25%
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Carvana Co Registered Shs -A-
253,20 EUR -18,50 EUR -6,81%
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Coherent Corp.
225,00 EUR 7,00 EUR 3,21%
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Comfort Systems USA IncShs
1.240,00 EUR 1,00 EUR 0,08%
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,86 EUR 0,07 EUR 0,44%
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CRH plc
88,98 EUR 0,10 EUR 0,11%
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DEUTZ AG
9,57 EUR -0,10 EUR -1,03%
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DiaSorin S.p.A.Az.
65,08 EUR 1,30 EUR 2,04%
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EchoStar Corp (A)
97,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Eurazeo S.A.
39,50 EUR -0,08 EUR -0,20%
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Fielmann AG
44,30 EUR 1,65 EUR 3,87%
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Formycon AG
17,64 EUR -1,98 EUR -10,09%
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Gerresheimer AG
17,50 EUR -1,85 EUR -9,56%
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Grafton Group plc
10,56 EUR -0,01 EUR -0,08%
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Greggs PLC
18,60 EUR -0,50 EUR -2,62%
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HelloFresh
3,86 EUR -0,81 EUR -17,30%
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Hemnet AB Registered Shs
10,51 EUR -0,35 EUR -3,22%
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Hexpol AB (B)
6,66 EUR 0,10 EUR 1,45%
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Hochschild Mining PLCShs
6,62 EUR -0,60 EUR -8,31%
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Huber + Suhner AG
175,00 CHF 2,40 CHF 1,39%
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ING Bank Slaski S.A.
92,90 EUR 3,00 EUR 3,34%
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init innovation in traffic systems SE
45,00 EUR 0,60 EUR 1,35%
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JENOPTIK AG
26,72 EUR 0,70 EUR 2,69%
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Kinnevik AB Registered Shs -B-
4,95 EUR 0,16 EUR 3,43%
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Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued
35,61 EUR 0,76 EUR 2,18%
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LANXESS AG
12,92 EUR -0,54 EUR -4,01%
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LKQ Corp.
25,20 EUR 0,20 EUR 0,80%
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LPKF Laser & Electronics AG
6,48 EUR 0,06 EUR 0,93%
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Lumentum Holdings Inc
618,40 EUR 94,20 EUR 17,97%
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Match Group Inc
26,46 EUR 0,03 EUR 0,09%
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Mohawk Industries Inc.
90,00 EUR 1,00 EUR 1,12%
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Molina Healthcare
124,05 EUR -2,90 EUR -2,28%
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Ocado Group PLC
2,36 EUR 0,07 EUR 2,87%
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Ottobock
53,10 EUR 0,40 EUR 0,76%
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Palfinger AG
35,35 EUR 0,50 EUR 1,43%
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Pan African Resources PLCShs
1,70 EUR -0,06 EUR -3,19%
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Paycom Software Inc
107,75 EUR -0,55 EUR -0,51%
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Pirelli
5,79 EUR 0,12 EUR 2,19%
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PSI Software AG
45,50 EUR -0,20 EUR -0,44%
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Salzgitter
40,54 EUR 1,58 EUR 4,06%
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SEB S.A.
42,80 EUR -0,40 EUR -0,93%
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Softcat PLC
14,30 EUR 1,10 EUR 8,33%
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Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
64,06 EUR 0,84 EUR 1,33%
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STRATEC SE
18,74 EUR -0,18 EUR -0,95%
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Tate & Lyle PLC Registered Shs
4,16 EUR 0,14 EUR 3,38%
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TAURON Polska Energia S.A
2,37 EUR 0,29 EUR 14,17%
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TeamViewer
4,45 EUR -0,14 EUR -3,09%
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Tecan (N)
121,60 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Technoprobe S.p.A. Az nominativa
16,00 EUR 0,60 EUR 3,90%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
87,60 EUR 0,70 EUR 0,81%
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tonies
10,32 EUR -0,28 EUR -2,64%
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Valiant AG
167,80 CHF 1,40 CHF 0,84%
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
36,84 EUR -0,24 EUR -0,65%
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Verisure PLC Registered Shs
8,96 EUR 0,12 EUR 1,40%
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Vertiv Holdings
234,60 EUR 2,60 EUR 1,12%
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Zabka Group Registered Shs
4,55 EUR -0,05 EUR -1,04%
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DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:

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+ MDAX

AUFNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- Salzgitter

HERAUSNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

+ SDAX

AUFNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Init Innovation

- Teamviewer

HERAUSNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- PSI Software

- Salzgitter

+ STOXX-600

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AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

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- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX

AUFNAHME

- Palfinger

HERAUSNAHME

- CPI Europe

+ S&P-500

AUFNAHME

- Coherent

- EchoStar

- Lumentum

- Vertiv

HERAUSNAHME

- Lamb Weston

- Match Group

- Molina Healthcare

- Paycom Software

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

In eigener Sache

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DatumRatingAnalyst
18.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
18.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
18.03.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
18.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026HelloFresh BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
18.03.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
13.02.2026HelloFresh HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

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