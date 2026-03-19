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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

20.03.26 06:19 Uhr
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Airtel Africa
4,12 EUR -0,24 EUR -5,50%
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AIXTRON SE
33,28 EUR 0,03 EUR 0,09%
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Alten S.A.
55,40 EUR -0,10 EUR -0,18%
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Amplifon S.p.A. Post Frazionamento
7,93 EUR -0,16 EUR -2,00%
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Asseco Poland S.A.Shs
39,00 EUR -0,36 EUR -0,91%
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AUMOVIO
34,40 EUR -1,34 EUR -3,75%
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Azelis Group N.V.
7,13 EUR -0,09 EUR -1,25%
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Benefit Systems S.A.
822,00 EUR -17,00 EUR -2,03%
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Carl Zeiss Meditec AG
23,54 EUR -0,04 EUR -0,17%
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Carvana Co Registered Shs -A-
251,30 EUR -1,55 EUR -0,61%
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Coherent Corp.
234,00 EUR 4,00 EUR 1,74%
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Comfort Systems USA IncShs
1.238,00 EUR -11,00 EUR -0,88%
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,58 EUR 0,23 EUR 1,50%
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CRH plc
86,86 EUR -0,06 EUR -0,07%
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DEUTZ AG
9,06 EUR -0,04 EUR -0,44%
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DiaSorin S.p.A.Az.
64,02 EUR 1,16 EUR 1,85%
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EchoStar Corp (A)
93,50 EUR 0,50 EUR 0,54%
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Eurazeo S.A.
40,12 EUR 0,72 EUR 1,83%
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Fielmann AG
43,75 EUR 0,15 EUR 0,34%
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Formycon AG
17,70 EUR -0,34 EUR -1,88%
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Gerresheimer AG
17,70 EUR 0,06 EUR 0,34%
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Grafton Group plc
10,72 EUR 0,24 EUR 2,27%
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Greggs PLC
17,80 EUR -0,40 EUR -2,20%
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HelloFresh
3,91 EUR -0,01 EUR -0,18%
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Hemnet AB Registered Shs
10,04 EUR -0,15 EUR -1,47%
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Hexpol AB (B)
6,43 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Hochschild Mining PLCShs
6,43 EUR 0,01 EUR 0,16%
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Huber + Suhner AG
173,00 CHF -2,00 CHF -1,14%
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ING Bank Slaski S.A.
91,30 EUR -0,30 EUR -0,33%
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init innovation in traffic systems SE
40,30 EUR 0,30 EUR 0,75%
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JENOPTIK AG
25,38 EUR 0,04 EUR 0,16%
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Kinnevik AB Registered Shs -B-
4,61 EUR -0,05 EUR -1,09%
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Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued
35,06 EUR -0,69 EUR -1,93%
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LANXESS AG
11,94 EUR -0,27 EUR -2,21%
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LKQ Corp.
24,60 EUR 0,20 EUR 0,82%
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LPKF Laser & Electronics AG
6,13 EUR -0,22 EUR -3,46%
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Lumentum Holdings Inc
663,40 EUR 18,40 EUR 2,85%
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Match Group Inc
26,65 EUR 0,19 EUR 0,72%
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Mohawk Industries Inc.
84,00 EUR -3,50 EUR -4,00%
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Molina Healthcare
122,35 EUR -6,65 EUR -5,16%
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Ocado Group PLC
2,20 EUR -0,05 EUR -2,01%
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Ottobock
51,65 EUR -0,10 EUR -0,19%
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Palfinger AG
33,95 EUR -0,05 EUR -0,15%
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Pan African Resources PLCShs
1,50 EUR 0,03 EUR 2,18%
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Paycom Software Inc
106,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Pirelli
5,52 EUR -0,11 EUR -1,88%
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PSI Software AG
45,40 EUR -0,40 EUR -0,87%
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Salzgitter
35,64 EUR -0,04 EUR -0,11%
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SEB S.A.
41,78 EUR -0,92 EUR -2,15%
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Softcat PLC
14,40 EUR 0,30 EUR 2,13%
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Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
62,36 EUR 1,34 EUR 2,20%
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STRATEC SE
18,76 EUR -0,02 EUR -0,11%
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Tate & Lyle PLC Registered Shs
3,86 EUR -0,12 EUR -3,01%
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TAURON Polska Energia S.A
2,15 EUR -0,09 EUR -4,19%
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TeamViewer
4,47 EUR 0,03 EUR 0,58%
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Tecan (N)
118,20 CHF -3,40 CHF -2,80%
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Technoprobe S.p.A. Az nominativa
13,30 EUR -3,18 EUR -19,30%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
85,05 EUR 0,65 EUR 0,77%
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tonies
10,24 EUR -0,32 EUR -3,03%
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Valiant AG
168,80 CHF 1,00 CHF 0,60%
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
35,96 EUR -0,22 EUR -0,61%
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Verisure PLC Registered Shs
8,67 EUR 0,02 EUR 0,28%
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Vertiv Holdings
231,60 EUR -0,05 EUR -0,02%
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Zabka Group Registered Shs
4,52 EUR 0,02 EUR 0,51%
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DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:

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+ MDAX

AUFNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- Salzgitter

HERAUSNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

+ SDAX

AUFNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Init Innovation

- Teamviewer

HERAUSNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- PSI Software

- Salzgitter

+ STOXX-600

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AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

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- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX

AUFNAHME

- Palfinger

HERAUSNAHME

- CPI Europe

+ S&P-500

AUFNAHME

- Coherent

- EchoStar

- Lumentum

- Vertiv

HERAUSNAHME

- Lamb Weston

- Match Group

- Molina Healthcare

- Paycom Software

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

In eigener Sache

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Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
19.03.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026LANXESS BuyWarburg Research
19.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
19.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026LANXESS BuyWarburg Research
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.03.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
19.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS SellUBS AG
06.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital

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