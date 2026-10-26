ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 28. Oktober
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn bzw. -ende am 28. Oktober in Kraft:
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+ MDAX - NEUAUFNAHME zum Handelsbeginn am 28.10.2026
- TK Accelis Group AG & Co KGaA
+ MDAX - HERAUSNAHME zum Handelsende am 28.10.2026
- TK Accelis Group AG & Co KGaA
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 26, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)
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