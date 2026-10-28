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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 28. Oktober

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
13.40 EUR -1.16 EUR -8.00 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn bzw. -ende am 28. Oktober in Kraft:

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+ MDAX - NEUAUFNAHME zum Handelsbeginn am 28.10.2026

- TK Accelis Group AG & Co KGaA

+ MDAX - HERAUSNAHME zum Handelsende am 28.10.2026

- TK Accelis Group AG & Co KGaA

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

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Datum Rating Analyst
26.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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