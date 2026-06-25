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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 29. Juni

26.06.26 06:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
300,60 EUR -7,35 EUR -2,39%
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Verizon Inc.
40,42 EUR 0,24 EUR 0,60%
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 29. Juni in Kraft:

===

+ DOW-JONES-INDEX

AUFNAHME

- Alphabet

HERAUSNAHME

- Verizon Communications

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)

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Analysen zu Alphabet A (ex Google)

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23.06.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
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20.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
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23.06.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
29.05.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
20.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
20.05.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

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