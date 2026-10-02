DAX 24.939 -1,0%ESt50 6.175 -1,5%MSCI World 4.894 -0,2%Top 10 Crypto 11,87 +2,0%Nas 26.872 +0,0%Bitcoin 76.441 +1,4%Euro 1,1256 +0,1%Öl 102,1 -0,3%Gold 4.189 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 6. Oktober

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGL Carbon SE
5.02 EUR 0.10 EUR 1.93 %
Charts | News | Analysen
Twilio Inc (A)
268.10 EUR -1.50 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen
Warner Bros. Discovery
27.32 EUR -0.08 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Wüstenrot & Württembergische AG
13.26 EUR -0.02 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft:

===

+ SDAX

Werbung

AUFNAHME

- SGL Carbon

HERAUSNAHME

- Wüstenrot & Württembergische

+ S&P-500

AUFNAHME

- Twilio

HERAUSNAHME

- Warner Bros. Discovery

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)

Aktuelle SGL Carbon Aktie News

Werbung

SGL Carbon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGL Carbon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.