ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 6. Oktober
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft:
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+ SDAX
AUFNAHME
- SGL Carbon
HERAUSNAHME
- Wüstenrot & Württembergische
+ S&P-500
AUFNAHME
- Twilio
HERAUSNAHME
- Warner Bros. Discovery
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)
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