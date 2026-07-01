ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 7. Juli
02.07.26 06:19 Uhr
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138,28 EUR -11,04 EUR -7,39%
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 7. Juli in Kraft:
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+ NASDAQ-100
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Aufnahme
- SpaceX
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung