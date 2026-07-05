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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 7. Juli

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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 7. Juli in Kraft:

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- SpaceX

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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