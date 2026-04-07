ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 9. April
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 9. April umgesetzt:
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+ S&P-500
AUFNAHME
- Casey's General Store
HERAUSNAHME
- Hologic
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|Emittent
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